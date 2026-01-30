Об этом свидетельствует указ, обнародованный на сайте Белого дома. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в соцсети Х уже отреагировал на действия США.

Какой указ подписал Трамп?

Дональд Трамп заявил, что действия властей Кубы представляют "серьезную угрозу" нацбезопасности и внешней политике США, и обвинил Гавану в сотрудничестве с враждебными странами и группировками – Россией, Китаем, Ираном, ХАМАС и Хезболлой.

В указе указано, что на Кубе якобы действует крупнейший за рубежом российский центр радиоэлектронной разведки, который может собирать секретные данные США. Также в документе указывают об углублении сотрудничества Кубы с Китаем.

В то же время Трамп обвинил кубинские власти в преследовании оппозиции, ограничении свободы слова, медиа и интернета, а также в пытках. По его словам, семьи политзаключенных подвергаются давлению из-за участия в мирных протестах.

Соединенные Штаты имеют нулевую толерантность к грабительским действиям коммунистического кубинского режима. США будут действовать для защиты своей внешней политики, национальной безопасности и национальных интересов, в частности путем привлечения кубинского режима к ответственности за его злонамеренные действия и связи,

– говорится в указе.

Отметим, что введение чрезвычайного положения позволяет Трампу экономически давить не только на саму Кубу, но и на страны, которые ее поддерживают. Он может ввести дополнительные пошлины на товары из государств, поставляющих нефть Кубе.

Как отреагировала Куба?

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес, реагируя на вышеупомянутый указ американских властей, обвинил США в подготовке новой волны экономического давления и возможной полной блокаде поставок топлива на остров.

Мы осуждаем перед всем миром этот грубый акт агрессии против Кубы и ее народа, который уже более 65 лет испытывает самую длительную и жестокую экономическую блокаду, что когда-либо применялась против целой нации,

– написал он.

Что задумал Трамп?