Президент США хочет свергнуть режим на Кубе, пишет The Wall Street Journal.

Какие планы у Трампа на Кубу?

В Белом доме считают, что кубинская экономика находится на грани коллапса, а правительство, управляющее страной почти семьдесят лет, стало особенно уязвимым после потери поддержки со стороны Венесуэлы.

Впрочем, конкретного плана свержения режима пока нет. Вашингтон опирается на пример Венесуэлы, где захват власти произошел с участием представителя из окружения диктатора Мадуро.

Американские чиновники не планируют открытую военную операцию против Кубы, но отмечают непростой экономической ситуации на острове: нехватка продуктов, лекарств и отключение электроэнергии.

Кубинская экономика традиционно зависела от венесуэльской нефти, и США рассматривают возможность ограничить ее поставки, что может вызвать серьезные проблемы для страны.

Часть американских чиновников надеется заключать соглашения с кубинскими чиновниками, а не действовать силой.

Однако многие союзники Трампа ожидают, что это может привести к концу коммунистического правления на Кубе, хотя риск экономического и гуманитарного кризиса остается.

Бывший представитель администрации Обамы Рикардо Суньига отмечает, что кубинское правительство крепче венесуэльского, и найти желающих сотрудничать с США будет очень сложно.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в ответ заявил, что его страна не поддастся давлению или запугиванию и не согласится на любую капитуляцию.

Что задумал Трамп против стран Латинской Америки?