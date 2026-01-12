Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков, отметив, что пока вряд ли Соединенные Штаты захотят идти на конфликт с той же Канадой или с Данией из-за Гренландии. Есть другая страна, которая может подойти Трампу.
Смотрите также Доктрина Монро 2․0 и раскол НАТО: мир неизбежно поглощает эпоха агрессивных империй и право сильного
Где США могут провести следующую операцию?
По словам Бронжукова, в Латинской Америке, кроме Венесуэлы, есть режимы, которые могут стать более лояльными к США. К примеру, ранее возник конфликт между Трампом и президентом Колумбии Густаво Петро.
Обратите внимание! Ранее Трамп называл Петро "сумасшедшим" и обвинял его в наркоторговле. При этом он еще и назвал Колумбию больной страной. Петр возмутился из-за слов Трампа, но в конце концов они провели телефонный разговор, где уладили конфликт.
Вполне вероятно, что следующей целью Трампа будет Куба. Тем более родители госсекретаря США Марко Рубио являются эмигрантами из этой страны.
В Кубе население так же не поддержит свою власть. А Штатам будет легко залететь на вертолетах. Эта страна выглядит "лакомым куском" для США. Мы видели, что Россия не стреляет своей ПВО, а китайцы молчат. Куба выглядит самой легкой жертвой в западном полушарии,
– сказал аналитик.
Не стоит отбрасывать и вариант удара по Ирану. Это был бы удачный шанс для США получить лояльное государство на Ближнем Востоке.
Угрозы Трампа другим странам: кратко
- В начале 2026 года Соединенные Штаты провели спецоперацию в Венесуэле, где захватили тамошнего главу Николаса Мадуро. США обвиняют Мадуро из-за организации наркотрафика в Штаты. В Европе сдержанно отреагировали на захват лидера режима в Венесуэле.
- Параллельно Трамп неоднократно высказывал претензию относительно Гренландии. Там не исключают варианта, что захватят остров.
- Недавно спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри вообще обвинил Данию в "оккупации" Гренландии. При этом весь мир признает, что Гренландия – это территория Дании.