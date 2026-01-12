Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков, отметив, что пока вряд ли Соединенные Штаты захотят идти на конфликт с той же Канадой или с Данией из-за Гренландии. Есть другая страна, которая может подойти Трампу.

Где США могут провести следующую операцию?

По словам Бронжукова, в Латинской Америке, кроме Венесуэлы, есть режимы, которые могут стать более лояльными к США. К примеру, ранее возник конфликт между Трампом и президентом Колумбии Густаво Петро.

Обратите внимание! Ранее Трамп называл Петро "сумасшедшим" и обвинял его в наркоторговле. При этом он еще и назвал Колумбию больной страной. Петр возмутился из-за слов Трампа, но в конце концов они провели телефонный разговор, где уладили конфликт.

Вполне вероятно, что следующей целью Трампа будет Куба. Тем более родители госсекретаря США Марко Рубио являются эмигрантами из этой страны.

В Кубе население так же не поддержит свою власть. А Штатам будет легко залететь на вертолетах. Эта страна выглядит "лакомым куском" для США. Мы видели, что Россия не стреляет своей ПВО, а китайцы молчат. Куба выглядит самой легкой жертвой в западном полушарии,

– сказал аналитик.

Не стоит отбрасывать и вариант удара по Ирану. Это был бы удачный шанс для США получить лояльное государство на Ближнем Востоке.

Угрозы Трампа другим странам: кратко