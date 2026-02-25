Об этом сообщают Министерство внутренних дел Кубы и BBC.

Смотрите также Путин этого не ожидал, – политолог назвал самые большие просчеты Кремля с "друзьями"

Что известно о перестрелке у берегов Кубы?

Согласно обнародованной ведомством информации, утром в среду, 25 февраля, в территориальных водах Кубы зафиксировали скоростной катер-нарушитель с регистрационным номером FL7726SH во Флориде, что в Соединенных Штатах.

По данным ведомства, соответствующее судно с американской регистрацией приблизилось на расстояние 1 морской мили к северо-востоку от канала Эль-Пино, в Кайо-Фальконес, муниципалитет Корралильо, провинция Вилья-Клара.

Когда надводное подразделение Пограничных войск МВД, на борту которого было 5 военнослужащих, подошел к судну для идентификации, экипаж катера-нарушителя открыл огонь по кубинскому персоналу, в результате чего командир кубинского судна получил ранения,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате подобной перестрелки по меньшей мере 4 пассажира, которые находились на американском катере, погибли. Еще 6 человек также получили ранения, их эвакуировали, после чего оказали медицинскую помощь.

"Куба подтверждает свою решимость защищать территориальные воды, исходя из принципа, что национальная оборона является фундаментальной опорой кубинского государства в защите его суверенитета и обеспечении стабильности", – добавили там.

Правительство страны сообщило о начале расследования этого инцидента. Там заявили, что лица тех, кто находился на борту вышеупомянутого судна, или информация о том, что оно делало в этих водах, пока неизвестны.

Что говорят в США?

Член Палаты представителей Флориды Карлос Гименес, бывший мэр Майами кубинского происхождения, впоследствии сообщил в соцсети Х, что требует "срочного" расследования этого инцидента, который назвал "резней".

Органы власти США должны выяснить, были ли какие-то из жертв гражданами США или летальными резидентами, и установить, что именно произошло. Режим на Куба должен быть отправлен на свалку истории за его бесчисленные преступления против человечности,

– написал он.

BBC пишет, что инцидент произошел на фоне роста напряженности между Соединенными Штатами и Кубой, поскольку последняя столкнулась с углублением топливного кризиса, который усилился из-за блокирования США поставок нефти из Венесуэлы.

Как ухудшились отношения между США и Кубой?