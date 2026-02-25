Об этом сообщают Министерство внутренних дел Кубы и BBC.
Что известно о перестрелке у берегов Кубы?
Согласно обнародованной ведомством информации, утром в среду, 25 февраля, в территориальных водах Кубы зафиксировали скоростной катер-нарушитель с регистрационным номером FL7726SH во Флориде, что в Соединенных Штатах.
По данным ведомства, соответствующее судно с американской регистрацией приблизилось на расстояние 1 морской мили к северо-востоку от канала Эль-Пино, в Кайо-Фальконес, муниципалитет Корралильо, провинция Вилья-Клара.
Когда надводное подразделение Пограничных войск МВД, на борту которого было 5 военнослужащих, подошел к судну для идентификации, экипаж катера-нарушителя открыл огонь по кубинскому персоналу, в результате чего командир кубинского судна получил ранения,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате подобной перестрелки по меньшей мере 4 пассажира, которые находились на американском катере, погибли. Еще 6 человек также получили ранения, их эвакуировали, после чего оказали медицинскую помощь.
"Куба подтверждает свою решимость защищать территориальные воды, исходя из принципа, что национальная оборона является фундаментальной опорой кубинского государства в защите его суверенитета и обеспечении стабильности", – добавили там.
Правительство страны сообщило о начале расследования этого инцидента. Там заявили, что лица тех, кто находился на борту вышеупомянутого судна, или информация о том, что оно делало в этих водах, пока неизвестны.
Что говорят в США?
Член Палаты представителей Флориды Карлос Гименес, бывший мэр Майами кубинского происхождения, впоследствии сообщил в соцсети Х, что требует "срочного" расследования этого инцидента, который назвал "резней".
Органы власти США должны выяснить, были ли какие-то из жертв гражданами США или летальными резидентами, и установить, что именно произошло. Режим на Куба должен быть отправлен на свалку истории за его бесчисленные преступления против человечности,
– написал он.
BBC пишет, что инцидент произошел на фоне роста напряженности между Соединенными Штатами и Кубой, поскольку последняя столкнулась с углублением топливного кризиса, который усилился из-за блокирования США поставок нефти из Венесуэлы.
Как ухудшились отношения между США и Кубой?
В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в отношении Кубы, что позволяет США ввести дополнительные пошлины на товары из стран, которые продают или поставляют ей нефть.
Также The Wall Street Journal сообщало, что администрация Дональда Трампа планирует до конца года попытаться свергнуть режим на Кубе. Белый дом ищет чиновников в тамошнем правительстве, которые были бы готовы сотрудничать.
Заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков в комментарии 24 Канала также рассказывал, что следующей целью Трампа после Венесуэлы может стать Куба, откуда родом госсекретарь Рубио.