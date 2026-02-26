Между тем в Вашингтоне отрицают причастность американского правительства к инциденту. Об этом сообщает AP.

Смотрите также Катер под флагом США нарушил границу Кубы и открыл огонь, есть погибшие, – МВД страны

Какое заявление сделали власти Кубы?

Кубинские власти обнародовали новые детали инцидента со скоростным катером, который вошел в территориальные воды страны 25 февраля. По официальной версии Гаваны, на борту находились выходцы из Кубы, которые сейчас проживают в США.

В Министерстве внутренних дел Кубы заявили, что группа лиц якобы пыталась незаконно высадиться на территории острова для осуществления диверсионных или террористических действий.

Лица, которые находились на борту, пытались проникнуть на национальную территорию с террористической целью,

– заявили в ведомстве.

По данным кубинской стороны, когда пограничники приблизились к судну для проверки, с катера открыли огонь. В ответ силовики применили оружие.

В результате перестрелки, по официальной информации Кубы, погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. Также сообщалось о ранении одного из пограничников.

Сейчас продолжается расследование, и кубинские власти обещают обнародовать дополнительные детали относительно личностей погибших и мотивов их действий.

Как отреагировали США на инцидент?