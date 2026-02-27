Детали передает Clash Report. Сейчас остров в Карибском бассейне в кризисе.

Что сказал Трамп о Кубе?

По его словам, кубинское правительство ведет переговоры с США.

У них нет денег. У них нет нефти. У них нет еды. Они хотят нашей помощи,

– сказал Трамп.

Он добавил, что Рубио "занимается этим вопросом на очень высоком уровне". Но не уточнил, что это значит.

Возможно, мы осуществим дружественное поглощение Кубы,

– цитирует Трампа CGTN Europe.

"Трамп употребил термин friendly takeover, который обычно означает поглощение одной фирмы другой по соглашению сторон. (...) Под давлением американского президента Венесуэла прекратила поставки нефтепродуктов на Кубу, после чего начался коллапс в авиасообщении и туристические программы резко сократились", – добавили контекст в BBC.

Президент США назвал Кубу страной-неудачницей. И вспомнил, что в детстве много слышал об этом острове, и "все хотели перемен".

Справка. Не ясно, о каком периоде говорит Трамп. Когда ему было 14, на Кубе произошла революция, возглавляемая Фиделем Кастро и Че Геварой. К власти надолго пришли коммунисты и вместо США остров попал в сферу влияния СССР.

Какая власть на Кубе сейчас, что происходит на острове?

После смерти Фиделя Кастро в 2016 году страной руководил его брат Рауль. Впрочем, в 2019 году вернули должность президента Кубы, им стал Мигель Диас-Канель.

Барак Обама восстановил дипломатические отношения с островом в 2015 году. Но сейчас отношения Кубы и США обостряются. В январе 2026 года Марко Рубио пригрозил Кубе, мол, у режима проблемы после падения Мадуро.

Я не собираюсь прямо сейчас говорить с вами о том, какими будут наши дальнейшие шаги и наша политика по этому вопросу. Но, думаю, ни для кого не секрет, что мы не являемся большими сторонниками кубинского режима, который, кстати, поддерживал Мадуро,

– сказал госсекретарь США.

Также он отметил, что Мадуро имел кубинских охранников.

30 января Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в отношении Кубы. Мол, действия кубинского правительства является "чрезвычайной угрозой" национальной безопасности и внешней политике США. Потому что Куба поддерживает "враждебные страны и террористические организации", то есть Россию, Китай, Иран, ХАМАС и "Хезболлу".

31 января министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес объявил о введении "международного" режима чрезвычайного положения из-за ситуации в отношениях с США.

14 февраля из-за энергетического кризиса на острове отменили известный фестиваль сигар Festival del Habano.

18 февраля в CNN вышла статья с заголовком "Ни еды, ни топлива, ни туристов: под давлением США жизнь на Кубе остановилась".

"Во многих школах приостановлены занятия, а работников отправили в неоплачиваемый отпуск для экономии энергии. Вблизи пустых отелей закрыты, а рейсы из России и Канады отменены, поскольку на острове не хватает авиационного топлива для длительных международных рейсов", – говорится в ней.

Издание напоминает, что Рубио имеет кубинское происхождение и является давним оппонентом режима.