Яка позиція влади Оклахоми щодо шлюбу з неповнолітніми?

Дитячі шлюби нещодавно заборонили в штаті Оклахома. Тепер, якщо один з пари не досягнув 18 років, то шлюб не зареєструють. Сполучені Штати вже починають це забороняти, хоча ще у 2017 році одружитися до повноліття могли люди в усіх 50 штатах. Про це пише Newsweek.

Тепер за будь-яких обставин шлюб в Оклахомі та ще 16 штатах, Вашингтоні й Колумбії не дозволяється реєструвати шлюби з неповнолітніми за будь-яких обставин. Минуло трохи менше як 10 років і влада США почала розуміти, що дозвіл одружуватися з неповнолітніми є незаконним й антилюдяним.

Для боротьби з дитячими шлюбами працює некомерційна організація Unchained at Last. Активісти порахували, що у Сполучених Штатах "розквіт" законних шлюбів, в якому хоча б один з подружжя був неповнолітній, припав на 2000 – 2018 роки. Тоді офіційно одружувалися діти від 10 років. Серед яких було чимало дівчат брали шлюб з дорослими чоловіками. За ті роки таких шлюбів стало майже 300 тисяч.

Оклахома через роки все ж ухвалила закон про те, що шлюби з неповнолітніми мають бути заборонені. Тобто жителі штату від 1 листопада зможуть одружитися лише після настання 18 років. Сенат штату ухвалив таке рішення одноголосно.

Коли це питання надійшло до Палати представників штату, воно викликало дебати з боку деяких республіканців, перш ніж зрештою було прийнято з перевагою в один голос. Раніше закон штату дозволяв неповнолітнім одружуватися за згодою батьків або опікунів. Діти віком до 16 років могли одружуватися з дозволу суду,

– пише видання.

33 штати водночас ще вважають шлюби з неповнолітніми законними. Але за заборону такої норми виступає багато законодавців, які ініціюють зміни.

Так, наприклад, у Вісконсині демократи пропонують законопроєкт для припинення дитячих шлюбів. Зараз така заборона впроваджена в Коннектикуті, Делавері, Мені, Массачусетсі, Мічигані, Міннесоті, Міссурі, Нью-Гемпширі, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Оклахомі, Орегоні, Пенсильванії, Род-Айленді, Вермонті, Вірджинії та Вашингтоні.

Зауважимо! Активісти пишуть, що обмеження шлюбного віку зовсім немає в Каліфорнії та Нью-Мехіко, Міссісіпі.

У чому небезпека дитячих шлюбів?

Як зазначають противники дитячих шлюбів, одруження до 18 років легко можуть стати примусовими, адже люди ще не користуються правами дорослого й тому не можуть протидіяти цьому. Усе через постійні юридичні перешкоди у випадку втечі чи отриманні допомоги від адвоката.

Водночас шлюби, укладені до 18 років, руйнують життя таких американських дітей, адже це має безпосередній вплив на їхнє здоров'я чи право на освіту.

Багато шлюбів, укладених з неповнолітніми, як показує практика розпадаються. Тоді жінки фактично залишаються сам на сам з дітьми, фінансовими та нерідко психологічними проблемами.

Ба більше, навіть Державний департамент США вважає дитячі шлюби порушенням прав людини та порушенням права на недоторканність.

У більшості штатів та згідно з федеральним законодавством с*кс з дитиною, який в іншому випадку вважався б зґвалтуванням, у деяких випадках тяжким злочином, стає законним у шлюбі. У таких ситуаціях свідоцтво про шлюб стає карткою "безкоштовного виходу з в'язниці" для ґвалтівника дитини. У деяких штатах зґвалтування залишається злочином у шлюбі,

– повідомляють у Unchained at Las.

Також активісти додають, що шлюби з неповнолітніми також можуть бути формою торгівлі людьми. Через прогалини в імміграційному законодавстві тисячі американських дівчат легально можна продати дорослим чоловікам-іноземцям для отримання візи США.

Чи дозволені шлюби з неповнолітніми в Україні?

У більшості випадків шлюби з неповнолітніми в Україні заборонені, тобто вік для одруження законом встановлений у 18 років. Але виняток все ж існує. Шлюби дозволено укладати в 16 років, але лише за рішенням суду та якщо одруження відповідає інтересам людини.

При цьому в проєкті Цивільного кодексу спочатку хотіли зменшити шлюбний вік до 14 років у випадку вагітності дівчини. Така законодавча ініціатива не була підтримана суспільством.

Тому з оновленого проєкту дозвіл на шлюб у 14 років прибрали й така норма вже не розглядається. Тому чинні правила в Україні залишаються без змін.