Чи справді пару будуть змушувати примиритися замість розлучення?

Українці запевняють, що якщо новий Цивільний кодекс пропустять з нормою про "примирення", то це буде поверненням до старих норм. Критики законопроєкту побоюються, що обов'язкове "примирення" може затягувати процес розлучення, особливо у випадках конфліктних стосунків або психологічного тиску. Але спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, що насправді механізм примирення – це не повернення до "домострою".

Глава парламенту заявив, що заяви про проблеми з розлучення після ухвалення нового Цивільного кодексу є маніпуляцією. Адже зараз стаття 111 Сімейного кодексу передбачає, що час на примирення подружжя має і суди часто застосовують цю практику. Йдеться про те, що примирення має відбуватися в процесі розлучення, якщо це не суперечить моральним засадам.

Нагадаємо! Слово "доброчесність" в проєкті нового кодексу замінює старе поняття "моральних засад". Тому використане нове слово не запроваджує нових норм та змін в судовій практиці. Принцип boni mores загалом є в кодексах різних країн. А в нашому старому законодавстві цей стандарт мав дещо пострадянський штамп.

Але в законопроєкті процес пропонують зробити безпечнішим існує. Тому серед норм прописали критично важливі винятки.

Залишивши регуляцію як є, ми робимо дуже важливі винятки з цього. Якщо, наприклад, подружжя домовилося про нормальний розподіл, але в них є малолітні діти, цей строк не може бути більше одного місяця. А якщо один з подружжя вчинив домашнє насильство або іншу протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення, то заходів для примирення подружжя не вживають,

– повідомив Стефанчук.

Він додав, що таким чином відбуватиметься захист постраждалих.

Додамо, що в судовій практиці часом на примирення вважається термін, визначений судом перед розірванням шлюбу. За цей строк подружжя має спробувати відновити стосунки й не поспішати з розлученням. Якщо норма залишиться в кодексі, суди й надалі зможуть надавати подружжю час для примирення, але з чіткішими винятками.

Як пояснив у коментарі 24 Каналу адвокат Станіслав Ліфлянчик, такий механізм застосовується індивідуально. Тому фактично змін нове правило не передбачає.

Станіслав Ліфлянчик Адвокат, керівний партнер Адвокатської фірми "ПАКС" Строк на примирення дається на розсуд суду. Тож буде як і зараз. Зараз якщо відповідач в справі про розірвання шлюбу просить суд дати строк на примирення, то суд інколи дає місяць.

Водночас частина українців побачила в нових нормах повернення до старого підходу, коли збереження шлюбу ставилося вище за особистий комфорт чи безпеку людини.

Цивільний кодекс, який у першому читанні ухвалили народні депутати на засіданні 28 квітня, є великим за розміром і налічує аж понад 800 сторінок. Він поєднав у собі старі й нові норми цивільного, сімейного та міжнародного права, яка містяться в 9 книгах. Оновлення Цивільного кодексу має стати найбільшою реформою приватного права за роки незалежності та замінити значну частину норм, які залишилися ще з 2003 року.

Верховна Рада змінила формат комунікації, аби всі українці змогли зрозуміти новели законодавства, які передбачає проєкт. Найближчим часом з'являться роз'яснення положень із поясненням, для чого їх вводитимуть і чи дійсно вони захищатимуть прав різних верств населення.

Разом з цим, законодавці очікують діалог з народними депутатами для внесення поправок. Із громадським суспільством говоритимуть для пошуку компромісу й пояснення своєї позиції.

Що відомо про критику законопроєкту №15150?

Раніше Руслан Стефанчук уже пояснював, що найбільш скандальні норми виключили з законопроєкту. Тепер у кодексі будуть зміни щодо поділу спільного майна при розлученні, а також нарешті врегулюється питання цивільних шлюбів. Водночас ніхто не буде примушувати оформлювати шлюб у 14 років через вагітність чи залишатися з некоханим примусово.

Крім того, законодавці планують провести складні дебати, за допомогою яких вдалося б розв'язати питання, які хвилюють українців, зокрема – сімейного права та дискримінації.

Хоча влада й надає пояснення й готова до діалогу, українці все одно масово виступають проти змін до Цивільного кодексу. 12 травня на сайті президента з'явилася петиція проти законопроєкту №15150, яка за добу набрала більше, ніж 25 000 голосів.