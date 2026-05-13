Чи справді пару будуть змушувати примиритися замість розлучення?
Українці запевняють, що якщо новий Цивільний кодекс пропустять з нормою про "примирення", то це буде поверненням до старих норм. Критики законопроєкту побоюються, що обов'язкове "примирення" може затягувати процес розлучення, особливо у випадках конфліктних стосунків або психологічного тиску. Але спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, що насправді механізм примирення – це не повернення до "домострою".
Глава парламенту заявив, що заяви про проблеми з розлучення після ухвалення нового Цивільного кодексу є маніпуляцією. Адже зараз стаття 111 Сімейного кодексу передбачає, що час на примирення подружжя має і суди часто застосовують цю практику. Йдеться про те, що примирення має відбуватися в процесі розлучення, якщо це не суперечить моральним засадам.
Нагадаємо! Слово "доброчесність" в проєкті нового кодексу замінює старе поняття "моральних засад". Тому використане нове слово не запроваджує нових норм та змін в судовій практиці. Принцип boni mores загалом є в кодексах різних країн. А в нашому старому законодавстві цей стандарт мав дещо пострадянський штамп.
Але в законопроєкті процес пропонують зробити безпечнішим існує. Тому серед норм прописали критично важливі винятки.
Залишивши регуляцію як є, ми робимо дуже важливі винятки з цього. Якщо, наприклад, подружжя домовилося про нормальний розподіл, але в них є малолітні діти, цей строк не може бути більше одного місяця. А якщо один з подружжя вчинив домашнє насильство або іншу протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення, то заходів для примирення подружжя не вживають,
– повідомив Стефанчук.
Він додав, що таким чином відбуватиметься захист постраждалих.
Додамо, що в судовій практиці часом на примирення вважається термін, визначений судом перед розірванням шлюбу. За цей строк подружжя має спробувати відновити стосунки й не поспішати з розлученням. Якщо норма залишиться в кодексі, суди й надалі зможуть надавати подружжю час для примирення, але з чіткішими винятками.
Як пояснив у коментарі 24 Каналу адвокат Станіслав Ліфлянчик, такий механізм застосовується індивідуально. Тому фактично змін нове правило не передбачає.
Строк на примирення дається на розсуд суду. Тож буде як і зараз. Зараз якщо відповідач в справі про розірвання шлюбу просить суд дати строк на примирення, то суд інколи дає місяць.
Водночас частина українців побачила в нових нормах повернення до старого підходу, коли збереження шлюбу ставилося вище за особистий комфорт чи безпеку людини.
Цивільний кодекс, який у першому читанні ухвалили народні депутати на засіданні 28 квітня, є великим за розміром і налічує аж понад 800 сторінок. Він поєднав у собі старі й нові норми цивільного, сімейного та міжнародного права, яка містяться в 9 книгах. Оновлення Цивільного кодексу має стати найбільшою реформою приватного права за роки незалежності та замінити значну частину норм, які залишилися ще з 2003 року.
Верховна Рада змінила формат комунікації, аби всі українці змогли зрозуміти новели законодавства, які передбачає проєкт. Найближчим часом з'являться роз'яснення положень із поясненням, для чого їх вводитимуть і чи дійсно вони захищатимуть прав різних верств населення.
Разом з цим, законодавці очікують діалог з народними депутатами для внесення поправок. Із громадським суспільством говоритимуть для пошуку компромісу й пояснення своєї позиції.
Що відомо про критику законопроєкту №15150?
Раніше Руслан Стефанчук уже пояснював, що найбільш скандальні норми виключили з законопроєкту. Тепер у кодексі будуть зміни щодо поділу спільного майна при розлученні, а також нарешті врегулюється питання цивільних шлюбів. Водночас ніхто не буде примушувати оформлювати шлюб у 14 років через вагітність чи залишатися з некоханим примусово.
Крім того, законодавці планують провести складні дебати, за допомогою яких вдалося б розв'язати питання, які хвилюють українців, зокрема – сімейного права та дискримінації.
Хоча влада й надає пояснення й готова до діалогу, українці все одно масово виступають проти змін до Цивільного кодексу. 12 травня на сайті президента з'явилася петиція проти законопроєкту №15150, яка за добу набрала більше, ніж 25 000 голосів.