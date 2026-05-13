Петиція проти Цивільного кодексу: про що в ній ідеться?

Як юристи й правозахисники, так і різні верстви населення критикують законопроєкт про зміни в Цивільний кодекс із перших днів після його появи. Тому протести в різних містах і гнівні пости – це був лише початок висловлення громадської думки. Тепер українці звернулися до президента з вимогою переглянути й не допустити антиконституційних змін Цивільного кодексу. Про це йдеться в опублікованій петиції.

Звернення на сайті президента зареєстрували у вівторок, 12 травня. За перший день вдалося набрати необхідні 25 000 голосів і навіть більше. Нині петицію підтримали понад 26 000 українців. Тепер Володимир Зеленський зобов'язаний розглянути петицію та висловити свою позицію про зміни в кодексі.

Чому автори петиції проти змін у Цивільному кодексі?

Автори петиції, думку яких зокрема підтримали громадські активісти та депутати, кажуть, що скандальний законопроєкт №15150 не веде Україну до законодавства ЄС, а навпаки – повертає в минуле, створює ризики для створення сімей.

Так серед скандальних норм виділяють відсутність права на розлучення, якщо суд захоче дотриматися принципу "доброзвичайності". Крім того, пари матимуть "миритися" за 6 місяців, перед тим, як суд їх офіційно розлучить. Тоді ж шлюб батьки будуть зберігати лише заради дитини, яка матиме жити в нещасливій родині.

Колишній чоловік має право вимагати від дружини повернути її дівоче прізвище, якщо дружина здійснила "аморальний вчинок" чи зрадила його. Але немає меж цієї аморальності. Тому не виключено, що чоловіки будуть зловживати нормами намагатися помститися колишнім дружинам

У Цивільному кодексі понад 45 разів згадується нове поняття "доброзвичайності" з посиланням на "загальновизнані уявлення про належну поведінку, усталені у суспільстві". Це визначення суперечить принципу правової визначеності та відкриває простір для свавільного правозастосування. Якщо якийсь прокурор чи суддя звик багато років сідати за кермо напідпитку, давати хабарі, принижувати свою дитину або слухати російську музику – новий Цивільний кодекс стане в його руках небезпечним інструментом,

– зауважили автори петиції.

У новому Цивільному кодексі з'являться ризики й для військових. Зміни фактично обмежують їхнє право на доступ до власних цифрових акаунтів.

Серед інших норм активісти чітко вбачають можливість дискримінації людини за індивідуальними ознаками, обмеження прав людини. Для України такі зміни означають порушення виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань, зокрема в межах Європейської конвенції з прав людини та переговорного процесу щодо вступу до Європейського Союзу.

Крім того, вимоги ЄС вбачали впровадження правового визнання одностатевих пар, але про це в законопроєкті немає ні слова.

Водночас щодо таких суттєвих змін до Цивільного кодексу жодне міністерство та інші комітети Верховної Ради не встигли дати висновки, а проєкт вже ухвалили в першому читанні.

Враховуючи це все, українці дуже невдоволені, що подібні зміни можуть без проблем ухвалити й протягом десятків років держава буде змушена жити за цим фундаментальним законодавчим актом, який визначатиме права фізичних та юридичних осіб і засади приватноправового регулювання в Україні.

Президента, як гаранта прав і свобод, просять звернути увагу на стратегічний курс держави в ЄС і не дозволити повернення так званого "домострою". У петиції йдеться про те, що Зеленський повинен звернутися до Верховної Ради України та спікера парламенту Руслана Стефанчука з проханням зняти з розгляду зміни до Цивільного кодексу, через те, що він в цілому суперечить правам людини та Конституції. А якщо проєкт все ж ухвалять, то очільник держави має право ветувати цю законодавчу ініціативу.

Водночас дійсно необхідні зміни автори петиції просять напрацьовувати разом із правозахисною, професійною спільнотами та громадянським суспільством.

Чи звертаються активісти до влади щодо нового Цивільного кодексу?

12 травня відбулася зустріч представниць громадськості та команди Руслана Стефанчука. Як стало відомо 24 Каналу, співзасновниця БО "Марш Жінок" та голова ГО "Інсайт" Олена Шевченко разом з адвокаткою Оксаною Гузь обговорили з авторами проєкту Цивільного кодексу правки до законопроєкту.

Вони звернули увагу, що протягом останніх тижнів містами України проходять акції протестів і наступні мітинги плануються на вихідних. Відтак законодавці погодилися сісти за стіл переговорів з громадянським суспільством.

Активісти наголосили на потребі змінити й виправити низку критичних норм та повідомили про необхідність внесення правок у законопроєкт.

Яким буде продовження цього діалогу – говорити поки що зарано. Однозначно правозахисні організації, в тому числі юристки БО "Марш Жінок" та ГО "Інсайт", готові включатися в обговорення правок та працювати над змінами… Ми продовжуємо говорити, вимагати, тиснути та контролювати. Допоки громадськість говорить – нас чують й маємо можливість впливати,

– йдеться в повідомленні.

Що цьому передувало?

Верховна Рада 28 квітня підтримала у першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу України, який має повністю оновити правила приватного права. Документ складатиметься з 9 книг і об’єднає норми чинного Цивільного кодексу, Сімейного кодексу та закону про міжнародне приватне право.

Після хвилі критики навколо нового кодексу влада заявила про готовність змінювати окремі норми документа з урахуванням зауважень суспільства. Віцепрем’єр-міністр Тарас Качка повідомив, що перед другим читанням у Верховній Раді відбудуться складні дебати щодо сімейного права, дискримінації та інших суперечливих питань.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нещодавно анонсував публічні роз’яснення положень нового Цивільного кодексу після суспільної критики документа. Він заявив, що найближчим часом громадянам пояснюватимуть, які саме норми пропонуються, як вони регулюватимуть права людини, цифрові права та захист військовослужбовців.