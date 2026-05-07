Народна депутатка Інна Совсун наголосила 24 Каналу, що новий проєкт Цивільного кодексу має бути доопрацьований. Деякі норми є абсолютно недоречними.

Що відомо про норму щодо прізвища?

Не секрет, що більшість жінок беруть прізвище чоловіка під час одруження. В новому проєкті Цивільного кодексу передбачена "цікава" норма у випадку розлучення. Українок зможуть через суд змушувати повертати своє дівоче прізвище. Це станеться у тому разі, якщо вони його "ганьбитимуть".

Я спілкувалася з депутатами щодо цієї правки. Вони кажуть: "А якщо жінка якось не так представлятиме моє прізвище"; щоб не ганьбила… Коли жінка змінила прізвище, то з часом її впізнають за цим прізвищем. Вона будує кар'єру. Я вже мовчу, що це просто марудна та тривала бюрократична процедура. Якщо жінка, звісно, хоче сама це зробити, то це інша справа,

– зазначила Совсун.

За її словами, у будь-якому випадку змушувати людину через суд змінювати прізвище – зовсім дивна норма. Її не має бути у новому Цивільному кодексі.

Зверніть увагу! В коментарі для 24 Каналу адвокат Станіслав Ліфлянчик зауважив, що в проєкті нового Цивільного кодексу є як позитивні, так і негативні моменти. Однак варто враховувати, що він складається приблизно на 80% з норм, які є в теперішньому Кодексі. На його думку, зараз несвоєчасний момент для ухвалення нового Цивільного кодексу. Тоді суддям та адвокатам доведеться переглядати свої напрацювання, що заблокує на певний час судові процеси.

Що відомо про новий Цивільний кодекс?

Цивільний кодекс України глобально не оновлювали з 2003 року. Зараз нардепи хочуть оновити приватне право України. Воно буде регулюватися 9 книгами, де будуть врегульовані норми щодо особистих, сімейних, спадкових та інших відносин. А сам законопроєкт № 15150 розробляли понад 300 юристів упродовж 7 років.

Віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка повідомив, що проєкт Кодексу доопрацьовуватимуть до другого читання. Правки внесуть з урахування думки суспільства.

Народні депутати та експерти погоджуються, що Цивільний кодекс варто було б оновити. Але теперішній законопроєкт точно потрібно доопрацювати. Вже відомо, що звідти забрали правку про дозвіл шлюбу з 14 років. Також є питання щодо поняття "доброзвичайності", яке ввели в законопроєкт. Немає чітких критеріїв, як вона буде визначатися.