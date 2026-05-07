Народный депутат Инна Совсун подчеркнула 24 Каналу, что новый проект Гражданского кодекса должен быть доработан. Некоторые нормы являются абсолютно неуместными.

Что известно о норме относительно фамилии?

Не секрет, что большинство женщин берут фамилию мужа во время бракосочетания. В новом проекте Гражданского кодекса предусмотрена "интересная" норма в случае развода. Украинок смогут через суд заставлять возвращать свою девичью фамилию. Это произойдет в том случае, если они будут ее "позорить".

Я общалась с депутатами по этой правке. Они говорят: "А если женщина как-то не так будет представлять мою фамилию"; чтобы не позорила… Когда женщина сменила фамилию, то со временем ее узнают по этой фамилии. Она строит карьеру. Я уже молчу, что это просто хлопотная и длительная бюрократическая процедура. Если женщина, конечно, хочет сама это сделать, то это другое дело,

– отметила Совсун.

По ее словам, в любом случае заставлять человека через суд менять фамилию – совсем странная норма. Ее не должно быть в новом Гражданском кодексе.

Обратите внимание! В комментарии для 24 Канала адвокат Станислав Лифлянчик заметил, что в проекте нового Гражданского кодекса есть как положительные, так и отрицательные моменты. Однако следует учитывать, что он состоит примерно на 80% из норм, которые есть в нынешнем Кодексе. По его мнению, сейчас несвоевременный момент для принятия нового Гражданского кодекса. Тогда судьям и адвокатам придется пересматривать свои наработки, что заблокирует на время судебные процессы.

Что известно о новом Гражданском кодексе?

Гражданский кодекс Украины глобально не обновляли с 2003 года. Сейчас нардепы хотят обновить частное право Украины. Оно будет регулироваться 9 книгами, где будут урегулированы нормы относительно личных, семейных, наследственных и других отношений. А сам законопроект № 15150 разрабатывали более 300 юристов в течение 7 лет.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка сообщил, что проект Кодекса будет дорабатываться до второго чтения. Правки внесут с учетом мнения общества.

Народные депутаты и эксперты соглашаются, что Гражданский кодекс следовало бы обновить. Но нынешний законопроект точно нужно доработать. Уже известно, что оттуда забрали правку о разрешении брака с 14 лет. Также есть вопрос о понятии "добропорядочности", которое ввели в законопроект. Нет четких критериев, как она будет определяться.