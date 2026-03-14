Новый гражданский кодекс: нужен ли он в Украине?

Специалисты уверены, что принятие нового Гражданского кодекса в Украине сейчас не актуально. Однако 22 января 2026 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14394 – проект нового документа. Будущий Гражданский кодекс готовили почти шесть лет, к работе привлекли 247 экспертов. На более 800 страницах изложены обновленные нормы частного права Украины с целью адаптировать кодекс к современным экономическим и социальным условиям.

Смотрите также Как подтвердить родственные отношения: когда хватит документов, а когда нужен суд

Адвокат и владелец фирмы "ПАКС" Станислав Лифлянчик рассказал 24 Каналу, в чем преимущества и недостатки будущего Гражданского кодекса Украины. Эксперт отметил, что большинство норм нового кодекса имеются и в нынешнем документе. Поэтому уместнее было бы имплементировать туда новые статьи или формулировки.

Действующий Гражданский кодекс регулирует все те правила, по которым живут украинцы: нормы правособственности, наследования, семейные отношения, вопросы, связанные с имуществом, деньгами, банками и тому подобное. После принятия нового кодекса судьям и адвокатам придется создавать новую практику.

Станислав Лифлянчик Владелец Адвокатской фирмы "ПАКС" Верховный суд будет вынужден пересматривать все эти наработки, которые у него были, что в принципе негативно. Потому что это заблокирует на некоторое время определенные судебные процессы. Второе негативное последствие – это война. Условно говоря, пусть завтра она закончится. Мы получаем разорванное ментально общество, которому только нового Гражданского кодекса не хватает, понимаете? Просто не своевременный момент выбран.

Адвокат добавил, что первые две главы в проекте Гражданского кодекса не определяют никаких норм, а лишь содержит "набор лозунгов" и правила о том, что якобы Верховная Рада будет решать какие-то моральные аспекты нашего общества. Станислав Лифлянчик заметил, что там, где существуют моральные правила – всегда есть злоупотребления.

Хотя проект еще не готов полностью, до его принятия это нормально. После значительных доработок кодекс может быть совсем другим, чем тот, что был подан.

Действительно ли Гражданский кодекс будет содержать дискриминационные нормы?

Как отметил адвокат, сейчас в сети бурно обсуждают нормы о правах женщин. Основные претензии, которые обсуждаются, существовали и в старом кодексе.

Я почти уверен, что эти нормы не будут проголосованы в Верховной Раде, потому что эти вопросы уже решались и вносились изменения в старый Гражданский кодекс. Вряд ли их привлекут в новом,

– считает Лифлянчик.

Одной из самых обсуждаемых норм является возможность брака с 14 лет. Однако на самом деле это не новая формулировка, а несколько измененная норма Семейного кодекса. Ранее было предусмотрено, что в качестве исключения только суд может разрешить брак с 16 лет. Однако таких решений немного. Очень весомым обстоятельством считается беременность молодой девушки.

"Я тоже, как и девушки, которые выражали возмущение, не понимаю зачем этот возраст уменьшать... Законодатель подходит с логикой, что надо это сделать, потому что мы имеем факт в обществе беременности в 14 лет. И это надо только нормализовать каким-то образом", – объяснил адвокат.

Есть ли положительные изменения в проекте Гражданского кодекса?

Станислав Лифлянчик отметил, что в проекте Гражданского кодекса появляется целый раздел, устанавливающий определенные нормы относительно нового объекта собственности – электронного имущества. Это аккаунты, программные обеспечения, криптовалюта и прочее. Специалист рассказал, что это хорошо, потому что с развитием сети появилась определенная опасность от, например, закрытых аккаунтов, которые не несут ответственности. Кроме того, Кодекс будет защищать блогеров и регулировать вопросы пользования криптовалютой.

Смотрите также Кого могут лишить права на наследство: что говорит законодательство

Есть положительные изменения и в разделе семейных отношений. Например, регулируется раздел имущества общего при разводе. Так суд будет обязан или взыскать компенсацию с того, кто пользуется имуществом фактически. Если стороны не могут это решить, суд заставляет продать такое имущество и поделить деньги.

Суд исходит из того, что, например, если с другой стороны денег нет, то он отказывает частично в иске и признает право собственности 50 на 50. Человек, который не пользуется имуществом физически, не может защитить свое право собственности. Он хоть и владелец, но не может не владеть, не пользоваться, не распоряжаться имуществом. В новом кодексе пытаются исправить эту ситуацию,

– отметил Станислав Лифлянчик.

Также новый Гражданский кодекс сможет урегулировать вопрос гражданских браков. В частности решается проблема, когда гражданская жена или муж не может иметь те же права, что предоставляются в официальном браке.

Теперь в Украине планируют сделать норму о совместном проживании как семья. Пара, не заключая брак, может просто подписать договор. Граждане, которые просто проживают вместе, также будут иметь право заключить партнерский договор.

Подытоживая, адвокат отметил, что в проекте Гражданского кодекса есть как хорошие, так и плохие моменты. Но документ на 80% состоит из норм, которые прописаны в нынешнем Кодексе.

Что еще стоит знать о гражданских правоотношениях?