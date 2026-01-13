Зачем нужно подтверждение родственных отношений?

Родственные отношения между людьми влекут за собой ряд правовых последствий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. Это может быть от права на наследование до назначения пенсии в связи с потерей кормильца или получения единовременного пособия семьям погибших военнослужащих.

Для подтверждения таких связей используются официальные документы, в частности паспорт гражданина Украины, свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака, изменении имени, а также выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния. В то же время стоит помнить, что отношения между мужем и женой юридически не считаются родственными.

В случае потери или уничтожения документов их можно восстановить. Повторную выдачу свидетельств осуществляют отделы ДРАЦС, а также дипломатические и консульские учреждения Украины за рубежом - это предусмотрено законом "О государственной регистрации актов гражданского состояния". Если же в записях обнаружены ошибки, орган ДРАЦС имеет право внести изменения при наличии достаточных оснований и повторно выдать документ.

Что делать, когда документы невозможно восстановить?

Когда документы отсутствуют, не подлежат восстановлению или родственные отношения невозможно подтвердить внесудебным путем, необходимо обращаться в суд. Такие дела рассматриваются в порядке особого производства как установление факта, имеющего юридическое значение. Заявление подается по месту жительства заявителя и должно соответствовать требованиям Гражданского процессуального кодекса Украины.

В заявлении следует четко указать, какой факт нужно установить и с какой целью, объяснить причины невозможности получить или восстановить документы, а также предоставить доказательства родственных связей - от письменных материалов и фотографий до свидетельств очевидцев.

Обратите внимание! Заявителями могут быть наследники, лица, претендующие на пенсию в связи с потерей кормильца, или другие граждане, для которых подтверждение родственных отношений имеет юридические последствия. В то же время лицо, отстранено от права на наследование, не может быть заявителем по такому делу.

Суд может отказать в открытии производства, если из содержания заявления усматривается спор о праве, например, относительно имущества. В таком случае дело рассматривается уже в исковом порядке.

Важно! Установление факта родственных отношений через суд позволяет восстановить необходимые правовые возможности. Хотя судебное решение не заменяет собой свидетельства, оно является основанием для его получения в ГРАГСе и дальнейшей реализации законных прав.

