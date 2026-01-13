Навіщо потрібне підтвердження родинних відносин?

Родинні відносини між людьми тягнуть за собою низку правових наслідків, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції України. Це може бути від права на спадкування до призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника чи отримання одноразової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців.

Для підтвердження таких зв'язків використовуються офіційні документи, зокрема паспорт громадянина України, свідоцтва про народження, укладення або розірвання шлюбу, зміну імені, а також витяги з Державного реєстру актів цивільного стану. Водночас варто пам'ятати, що відносини між чоловіком і дружиною юридично не вважаються родинними.

У разі втрати чи знищення документів їх можна відновити. Повторну видачу свідоцтв здійснюють відділи ДРАЦС, а також дипломатичні та консульські установи України за кордоном — це передбачено законом "Про державну реєстрацію актів цивільного стану". Якщо ж у записах виявлено помилки, орган ДРАЦС має право внести зміни за наявності достатніх підстав і повторно видати документ.

Що робити, коли документи неможливо відновити?

Коли документи відсутні, не підлягають відновленню або родинні відносини неможливо підтвердити позасудовим шляхом, необхідно звертатися до суду. Такі справи розглядаються в порядку окремого провадження як встановлення факту, що має юридичне значення. Заява подається за місцем проживання заявника і повинна відповідати вимогам Цивільного процесуального кодексу України.

У заяві слід чітко зазначити, який факт потрібно встановити і з якою метою, пояснити причини неможливості отримати або відновити документи, а також надати докази родинних зв'язків — від письмових матеріалів і фотографій до свідчень очевидців.

Зверніть увагу! Заявниками можуть бути спадкоємці, особи, які претендують на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, або інші громадяни, для яких підтвердження родинних відносин має юридичні наслідки. Водночас особа, усунена від права на спадкування, не може бути заявником у такій справі.

Суд може відмовити у відкритті провадження, якщо зі змісту заяви вбачається спір про право, наприклад, щодо майна. У такому разі справа розглядається вже в позовному порядку.

Важливо! Встановлення факту родинних відносин через суд дозволяє відновити необхідні правові можливості. Хоча судове рішення не замінює собою свідоцтва, воно є підставою для його отримання у ДРАЦС і подальшої реалізації законних прав.

