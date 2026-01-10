Что такое режим отдельного проживания?

Когда в отношениях наступает сложный период, супруги могут нуждаться во времени и пространстве для переосмысления будущего своего брака, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции. В таких случаях закон предусматривает возможность установить режим отдельного проживания.

Это имеет особое значение для семей с детьми. Ведь поспешный развод может негативно сказаться на их эмоциональном состоянии, чувстве стабильности. Режим отдельного проживания помогает избежать резких изменений в жизни ребенка и одновременно дает супругам возможность принять взвешенное решение.

Институт установления режима отдельного проживания супругов урегулирован статьями 119, 120 Семейного кодекса Украины (далее – Кодекс).

Установление режима отдельного проживания супругов. Согласно части первой статьи 119 Кодекса суд может постановить решение об установлении для супругов режима отдельного проживания в случае невозможности или нежелания жены и (или) мужа проживать совместно:

по заявлению супругов;

по иску одного из них.

Правовые последствия установления режима отдельного проживания супругов. Установление режима отдельного проживания не прекращает прав и обязанностей супругов, которые установлены настоящим Кодексом и которые жена и муж имели до установления этого режима, а также прав и обязанностей, которые установлены брачным договором (часть первая статьи 120 Кодекса).

Однако, с момента установления режима наступают последствия, предусмотренные частью второй статьи 120 Кодекса, а именно:

имущество, приобретенное в будущем женой и мужем, не будет считаться приобретенным в браке. (Таким образом, в этот период режим общей совместной собственности на имущество приостанавливается в отношении имущества, приобретенного за средства, полученные во время сепарации. Имущество, приобретенное не за счет общего имущества супругов, будет считаться частной собственностью каждого из них. Однако имущество, которое приобретено за счет накоплений семьи (до установления режима), будет считаться общей совместной собственностью супругов);

ребенок, рожденный женой по истечении десяти месяцев, не будет считаться таким, происходящим от ее мужа. (В таком случае муж не будет автоматически записан отцом в Свидетельстве о рождении ребенка на основании Свидетельства о браке. Установление происхождения ребенка будет происходить с соблюдением правил главы 12 Кодекса).

Прекращение режима отдельного проживания. Режим отдельного проживания прекращается:

в случае возобновления семейных отношений;

по решению суда на основании заявления одного из супругов (часть вторая статьи 119 Кодекса).

