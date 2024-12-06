Сколько стоит развестись в Украине через суд
Ежегодно в январе эта сумма судебного сбора растет, пишет 24 канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".
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Увеличение связано с ростом прожиточного минимума. Именно на его основе судебный сбор и рассчитывается. Так судебный сбор составляет 40% от прожиточного минимума на одно трудоспособное лицо, проживающее в Украине.
По состоянию на 2024 год сумма за расторжение брака составляет 1211,20 гривен.
Обратите внимание! В случае подачи иска через Электронный суд, судебный сбор можно оплатить со скидкой 20%.
Кто оплачивает расторжение брака через суд
Средства за развод в этом случае оплачивает заявитель-истец. В частности второй из супругов может компенсировать расходы за развод на основании решения суда или добровольно.
Оплатить развод возможно в кассе банка или сделать перевод на банковский счет компетентного суда, используя платежную систему на сайте конкретного суда.
Обратите внимание! Также потом нужно приложить распечатанное подтверждение к иску.
Кто может не платить судебный сбор
Участника процесса могут освободить от уплаты судебных расходов, если он подаст декларацию и докажет, что он не может нести расходы без ущерба для поддержания себя.
Речь идет о таких лицах:
- истцы по делам о взыскании алиментов;
- граждане, в случаях, предусмотренных законодательством, которые обратились с заявлениями в суд по защите прав и интересов других лиц;
- лица с инвалидностью Второй мировой войны и семьи людей, погибших или пропавших без вести, и приравненные к ним в установленном порядке лица;
- лица с инвалидностью I и II групп, законные представители детей с инвалидностью и недееспособных лиц;
- истцы - граждане, отнесены к 1 и 2 категориям пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.
Можно ли развестись в Украине через ЗАГС
Украинцы могут расторгнуть брак через ЗАГС, но при определенных условиях:
- лица имеют общее согласие на развод;
- супруги не имеют совершеннолетних детей.
В частности регистрацию расторжения брака в ЗАГСе надо оплатить госпошлину в размере 8 гривен 50 копеек. Это составляет 0,5 необлагаемого минимума доходов граждан.