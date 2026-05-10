Когда и как можно взыскать алименты с человека?

Что делать при таких обстоятельствах, рассказала адвокат Олеся Гродовская.

Согласно словам эксперта, взыскать алименты можно в любой момент. Как во время супружеской жизни (например, когда родители находятся в браке, но не проживают вместе, а ребенок не получает надлежащего содержания), одновременно с бракоразводным процессом и после развода.

Единственное ограничение – достижения ребенком совершеннолетия,

– отметила адвокат.

Обратите внимание! Алименты будут взиматься с момента обращения за ними, а не с момента развода. В частности они присуждаются по решению суда со дня предъявления иска.

Взыскание алиментов производится через судебный приказ или через подачу искового заявления о взыскании алиментов в суд. Первый вариант подходит, если мать желает взыскать алименты в размере:

на одного ребенка – одной четверти;

на двух детей – одной трети;

на трех и более детей – половины зарплаты (дохода) плательщика алиментов, но не более 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка;

или твердой денежной суммы – 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Второй вариант применяется, когда не было достигнуто согласие о размере и форме взыскания алиментов (или речь идет о взыскании большего процента от заработка или более чем 50% прожиточного минимума для ребенка).

Для подачи иска в суд о взыскании алиментов необходимо собрать пакет документов. Их перечень зависит от каждой конкретной ситуации и может отличаться.

Исковое заявление рассматривается ориентировочно от 2 до 6 месяцев – в зависимости от обстоятельств.

Однако, содержание ребенка не ограничивается только алиментами. С отца можно взыскать также дополнительные расходы на ребенка,

– добавила Олеся Гродовская.

Относительно размера алиментов: судебная практика демонстрирует, что чаще всего на одного ребенка назначают четверть (25%) от заработка, на двух детей – треть (33%), на трех, четырех, пятерых и более – половину (50%). Но в зависимости от обстоятельств процент может быть другим. В то же время минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, который ежегодно увеличивается.

Могут ли мужчину освободить от уплаты алиментов?

Основанием для освобождения от алиментов является получение права собственности на недвижимое имущество. Родители (с разрешения органа опеки и попечительства) могут заключить договор о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество.

Что делать, если человек уклоняется от уплаты алиментов?

Согласно законодательству, такое лицо ожидаются следующие последствия:

при возникновении задолженности по вине лица, получатель алиментов имеет право на взыскание "неустойки" (пени) в размере одного процента от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки; привлечение к административной ответственности.

Важно! Злостное уклонение от уплаты алиментов, а также злостное уклонение родителей от содержания несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, находящихся на их содержании, влечет за собой уголовную ответственность.

Напомним, что в Украине могут назначить временную государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, или место жительства или пребывания их неизвестно. Об этом писали в Пенсионном фонде.

Временная государственная помощь назначается таким несовершеннолетним:

если сведения об одном из родителей, который должен платить алименты, внесены в Единый реестр должников в связи с неуплатой алиментов;

в отношении одного из родителей осуществляется уголовное производство или он или она находится на принудительном лечении, в местах лишения свободы, который признан в установленном порядке недееспособным, а также находится на срочной военной службе;

место жительства одного из родителей не установлено.

Помощь назначается с учетом имущественного положения семьи. Размер выплаты равен разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев

В частности максимальный размер поддержки:

для детей до 6 лет – 2 563,00 гривен; для детей от 6 до 18 лет – 3 196,00 гривен.

Размер помощи не может быть меньше, чем 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. То есть для детей до 6 лет – 1 281,50 гривен; для детей от 6 до 18 лет – 1 598,00 гривен.

Обратите внимание! Помощь назначается каждые шесть месяцев. Выплаты начисляют с того месяца, в котором подано заявление со всеми необходимыми документами.

Что еще стоит знать об алиментах?

С 1 января 2026 года минимальный размер алиментов составляет 1 408,5 гривны в месяц. Однако это только для детей в возрасте до шести лет. В то же время сумма в размере 1 756 гривен – это минимальная сумма в месяц для детей в возрасте от шести до 18 лет.

В то же время адвокат Оксана Кузьмич рассказала для 24 Канала, когда дети должны платить алименты родителям. Она рассказала, что право на алименты имеет нетрудоспособное лицо, которое не обеспечено прожиточным минимумом. То есть просто быть пенсионером недостаточно.

Суд же смотрит не только на размер пенсии, а еще и на льготы, субсидии, наличие имущества и тому подобное. То есть на все, что может приносить человеку прибыль.