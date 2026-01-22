Какой размер алиментов в 2026 году?

Увеличение прожиточного минимума для детей автоматически привело к повышению минимального размера алиментов. Об этом сообщают в Министерство юстиции Украины.

Закон устанавливает гарантированный минимум содержания ребенка – не менее 50% прожиточного минимума для соответствующей возрастной группы. Именно эта норма является базовой и применяется независимо от доходов плательщика, если другой размер не определен по договоренности между родителями или решением суда.

Согласно обновленным показателям, с 1 января 2026 года минимальный размер алиментов составляет:

1 408,5 гривны в месяц для детей в возрасте до шести лет;

1 756 гривен в месяц для детей в возрасте от шести до 18 лет.

В Минюсте подчеркивают, что эти суммы формируют гарантированный государством минимум финансовой поддержки ребенка и не являются конечными. То есть при наличии оснований алименты могут быть значительно выше.

Кто имеет право на алименты?

Право на получение алиментов имеет ребенок независимо от того, или находились родители в браке. Выплаты могут назначаться на содержание несовершеннолетних детей, а в отдельных случаях также и совершеннолетних, если они продолжают обучение или являются нетрудоспособными.

Справочно: Алименты могут уплачиваться добровольно на основании договоренности между родителями или взиматься в судебном порядке, если согласия достичь не удалось, уточняет Минюст.

В то же время военное положение не освобождает от обязанности содержать ребенка. Даже при отсутствии официального дохода, потери работы или приостановления трудовых отношений обязанность платить алименты остается в силе.

Закон исходит из приоритета интересов ребенка и возлагает ответственность за его материальное обеспечение на родителей независимо от их жизненных обстоятельств

Нужно ли платить алименты бывшей жене?