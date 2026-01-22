Какой размер алиментов в 2026 году?
Увеличение прожиточного минимума для детей автоматически привело к повышению минимального размера алиментов. Об этом сообщают в Министерство юстиции Украины.
Закон устанавливает гарантированный минимум содержания ребенка – не менее 50% прожиточного минимума для соответствующей возрастной группы. Именно эта норма является базовой и применяется независимо от доходов плательщика, если другой размер не определен по договоренности между родителями или решением суда.
Согласно обновленным показателям, с 1 января 2026 года минимальный размер алиментов составляет:
- 1 408,5 гривны в месяц для детей в возрасте до шести лет;
- 1 756 гривен в месяц для детей в возрасте от шести до 18 лет.
В Минюсте подчеркивают, что эти суммы формируют гарантированный государством минимум финансовой поддержки ребенка и не являются конечными. То есть при наличии оснований алименты могут быть значительно выше.
Кто имеет право на алименты?
Право на получение алиментов имеет ребенок независимо от того, или находились родители в браке. Выплаты могут назначаться на содержание несовершеннолетних детей, а в отдельных случаях также и совершеннолетних, если они продолжают обучение или являются нетрудоспособными.
Справочно: Алименты могут уплачиваться добровольно на основании договоренности между родителями или взиматься в судебном порядке, если согласия достичь не удалось, уточняет Минюст.
В то же время военное положение не освобождает от обязанности содержать ребенка. Даже при отсутствии официального дохода, потери работы или приостановления трудовых отношений обязанность платить алименты остается в силе.
Закон исходит из приоритета интересов ребенка и возлагает ответственность за его материальное обеспечение на родителей независимо от их жизненных обстоятельств
Нужно ли платить алименты бывшей жене?
Закон предусматривает обязанность одного из супругов оказывать материальную поддержку другому даже после расторжения брака только при наличии определенных оснований и финансовой состоятельности плательщика.
В частности, право на содержание имеет бывшая жена во время беременности общим ребенком, а также в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. В случае если ребенок имеет нарушения развития или инвалидность, это право может сохраняться до шести лет.
Кроме этого, бывший муж или жена могут претендовать на алименты, если они являются нетрудоспособными, нуждаются в материальной помощи и доказывают, что другая сторона имеет реальную возможность ее предоставлять.