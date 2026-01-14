Когда муж должен платить алименты бывшей жене?

Вопрос финансовой поддержки бывшей жены в 2026 году регулируется нормами Семейного кодекса Украины, в частности статьями 75, 76 и 84. Закон четко определяет случаи, когда мужчина может быть обязан оказывать материальную помощь, даже после прекращения брака, пишет 24 Канал.

В частности, соответствии со статьей 84 Семейного кодекса, финансовая поддержка может предоставляться:

в период беременности жены;

во время ухода за общим ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

в случае ухода за ребенком с физическими или психическими нарушениями: до шести лет, при условии, что муж является отцом ребенка.

Важно! Это право не зависит от факта трудоустройства жены или уровня ее доходов. Ключевым условием является наличие у мужа реальной возможности оказывать такую помощь.

В то же время суд может отказать во взыскании содержания, если будет доказано недостойное поведение одного из супругов в браке или если нетрудоспособность наступила в результате умышленного уголовного преступления.

Обязательна ли уплата алиментов жене после развода?

Общий принцип украинского семейного права заключается в равной ответственности супругов за материальное обеспечение семьи. Сам по себе факт брака или его расторжения не означает автоматической обязанности одного из супругов содержать другого.

Справочно: Исключения возможны только в случаях, прямо предусмотренных законом или по условиям брачного договора.

Так, согласно статьей 75 Семейного кодекса, право на содержание имеет бывший муж или жена, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи, при условии, что другая сторона способна ее предоставить. К нетрудоспособным лицам относятся:

лица, достигшие пенсионного возраста;

лица с инвалидностью I, II или III группы.

Право на алименты может возникать в случае, если имеющиеся доходы не обеспечивают минимального прожиточного уровня. Отдельно закон защищает право на содержание, если нетрудоспособность наступила в результате противоправных действий другого супруга.

Что следует знать о гражданском браке?