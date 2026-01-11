Каким образом определяется размер алиментов?

Обеспечение надлежащих условий для развития и жизни ребенка является приоритетом семейного законодательства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. Размер алиментов должен соответствовать реальным потребностям ребенка и одновременно учитывать финансовые возможности того из родителей, с кого они взимаются.

По выбору одного из родителей, с которым проживает ребенок, алименты могут определяться в доле от дохода плательщика или в твердой денежной сумме. В каждом случае суд оценивает совокупность обстоятельств, имеющих юридическое значение. В частности, принимается во внимание состояние здоровья и материальное положение ребенка и плательщика алиментов, наличие у плательщика других иждивенцев, а также его имущественное положение – движимое и недвижимое имущество, средства, корпоративные и другие имущественные права.

Важно! Отдельно анализируются расходы плательщика, в том числе на приобретение дорогостоящего имущества. Если такие расходы превышают десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного лица и не подтверждено законное происхождение средств, суд имеет право учесть эти обстоятельства при определении размера алиментов. Во внимание принимаются и другие факторы, которые могут иметь существенное значение для дела.

Закон устанавливает минимальную гарантию: алименты не могут быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. В то же время рекомендуемый размер содержания составляет 100% прожиточного минимума, и суд может назначить именно такой объем, если плательщик имеет достаточные доходы.

Обратите внимание! В случае, когда реальные расходы плательщика не соответствуют задекларированным доходам, суд не ограничивается только официальным заработком и определяет размер алиментов с учетом фактических финансовых возможностей. Такой подход направлен на обеспечение надлежащей защиты прав ребенка и стабильной финансовой поддержки.

