Расторгнут ли брак, если один из супругов заграницей?

Согласно Семейному кодексу Украины, расторгнуть брак можно даже если один из супругов находится за рубежом. В то же время процесс зависит от того, есть ли у супругов несовершеннолетние дети или есть ли согласие обеих сторон, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Интересно Как суд определяет размер алиментов: ключевые критерии и минимальные гарантии

Если есть общие дети или кто-то из супругов не соглашается на развод, дело рассматривается исключительно через суд.

Справочно: Иск подается с указанием свидетельства о браке, свидетельств о рождении детей, копий паспортов и идентификационных кодов, а также подтверждение уплаты судебного сбора.

В то же время благодаря платформе электронного суда участие в заседаниях возможно дистанционно, что особенно удобно, когда сторона находится за рубежом. Если же один из супругов находится в Украине, подать заявление на расторжение брака можно через местный ЗАГС или онлайн.

Важно! Государственная регистрация развода осуществляется через месяц после подачи заявления, при условии, что оно не было отозвано. После завершения процедуры выдается свидетельство о расторжении брака, которое может получить уполномоченный представитель по доверенности.

Расторгнут ли брак, если одна из сторон против?

Если один из супругов не соглашается на развод или у пары есть несовершеннолетние дети, расторжение брака возможно исключительно через суд, замечает Судебная власть Украины.

Стоит учитывать, что судебный процесс обычно длится дольше из-за загруженности судебных учреждений и сопровождается дополнительными затратами, по сравнению с процедурой развода через ЗАГС.

Обратите внимание! Обе процедуры требуют подготовки пакета документов и соблюдения процессуальных формальностей, что обеспечивает законность и защиту прав обеих сторон.

Закон предусматривает два варианта судебного расторжения брака: в исковом производстве, когда одна из сторон инициирует развод, и в отдельном производстве по совместному заявлению супругов, даже если есть дети.

Что стоит знать об алиментах в Украине: коротко о главном