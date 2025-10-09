Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минцифры.
Что известно об услуге развода в Дії?
Услуга онлайн-развода появится в Дії в 2026 году.
Ею смогут воспользоваться супруги, которые не имеют несовершеннолетних детей.
Такие изменения принял сегодня (8 октября – 24 Канал) Кабинет Министров. Ранее процедура требовала нескольких посещений ГРАГС и бумажных документов. Теперь этот процесс станет проще – без очередей и без лишних поездок,
– рассказала премьер Свириденко.
После подачи заявления на развод Дія автоматически проверит информацию в реестрах.
Если детей нет, то уже через месяц брак будет расторгнут. В течение этого времени заявление можно будет отозвать.
Свидетельство о расторжении брака будет предоставлено в приложении.
Обратите внимание! На портале "Дія" уже доступны выписка о расторжении и повторная выдача свидетельства о расторжении брака.
Другие обновления в Дие
В Украине с 1 января 2026 года стартует программа профилактических медосмотров для граждан старше 40 лет. Средства на них можно будет получить через Дію.
Дія также обещает информировать украинцев об обращении к их данным в государственных реестрах.
Исследование компании Civitta показало, что с 2020 года благодаря услугам в Дии Украина и население уже сэкономили 184 миллиарда гривен.