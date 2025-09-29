Новый сервис Дія.AI стал первым этапом трансформации приложения "Дія" в полноценного AI-агента, который оказывает помощь еще до того, как пользователь успеет отправить запрос. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал Минцифры.

Как работает Дія.AI и почему это важно?

Это первый пример в мире, когда искусственный интеллект национального уровня интегрирован непосредственно в систему госуслуг.

Дія.AI создано в партнерстве с Google. В его основе – модель Gemini 2.0 Flash, развернутая на платформе Vertex AI. Такой подход позволяет обрабатывать миллионы обращений без задержки, отвечать на естественном языке и предоставлять консультации по более чем 200 государственным сервисам.

Особое внимание уделили безопасности: данные граждан не попадают в модель Gemini, а обрабатываются в защищенном периметре "Дії". Кроме того, на базе Gemini планируют работать и другие продукты Минцифры – AI-инструменты в "Мрии" и на платформе "Дія.Освіта".

В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество с Google демонстрирует возможность создания прорывных инноваций на стыке государства и бизнеса. Этот проект должен показать миру, что Украина способна задавать тренды в сфере цифровых государственных услуг.

Как заявил Михаил Федоров в своем Telegram-канале, 35 тысяч пользователей уже воспользовались Дія.АІ на Gemini.

Это мировой кейс партнерства бизнеса и государства в создании ИИ-решений для правительства и миллионов людей. Дія.АІ работает на модели Gemini 2.0 Flash в защищенной облачной платформе Vertex AI. Благодаря этому AI-помощник: быстро и точно консультирует по 200+ государственным услугам; понимает запросы украинцев и отвечает на естественном языке; обрабатывает запросы миллионов граждан без задержки, –

заявил Михаил Федоров.

Почему в Украине появился цифровой двойник Михаила Федорова?

В Украине впервые цифровизировали министра с помощью искусственного интеллекта. С цифровым Михаилом Федоровым можно пообщаться через чатбот с ИИ. Он будет собирать свежие идеи для цифровизации, реагировать на проблемы и привлекать новые таланты в команду Минцифры и Дии. Интересно, что двойника представил сам Михаил Федоров на IT Arena 2025.