Новий сервіс Дія.AI став першим етапом трансформації застосунку "Дія" у повноцінного AI-агента, який надає допомогу ще до того, як користувач встигне надіслати запит. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Telegram-канал Мінцифри.

Як працює Дія.AI і чому це важливо?

Це перший приклад у світі, коли штучний інтелект національного рівня інтегровано безпосередньо в систему держпослуг.

Дія.AI створено у партнерстві з Google. В його основі – модель Gemini 2.0 Flash, розгорнута на платформі Vertex AI. Такий підхід дозволяє обробляти мільйони звернень без затримки, відповідати природною мовою та надавати консультації щодо більш ніж 200 державних сервісів.

Особливу увагу приділили безпеці: дані громадян не потрапляють у модель Gemini, а обробляються в захищеному периметрі "Дії". Крім того, на базі Gemini планують працювати й інші продукти Мінцифри – AI-інструменти в "Мрії" та на платформі "Дія.Освіта".

У відомстві підкреслили, що співпраця з Google демонструє можливість створення проривних інновацій на стику держави та бізнесу. Цей проєкт має показати світові, що Україна здатна задавати тренди у сфері цифрових державних послуг.

Як заявив Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, 35 тисяч користувачів вже скористалися Дія.АІ на Gemini.

Це світовий кейс партнерства бізнесу і держави у створенні ШІ-рішень для уряду та мільйонів людей. Дія.АІ працює на моделі Gemini 2.0 Flash у захищеній хмарній платформі Vertex AI. Завдяки цьому AI-помічник: швидко та точно консультує щодо 200+ державних послуг; розуміє запити українців і відповідає природною мовою; опрацьовує запити мільйонів громадян без затримки, –

заявив Михайло Федоров.

Чому в Україні з'явився цифровий двійник Михайла Федорова?

В Україні вперше цифровізували міністра за допомогою штучного інтелекту. З цифровим Михайлом Федоровим можна поспілкуватися через чатбот з ШІ. Він буде збирати свіжі ідеї для цифровізації, реагувати на проблеми та залучати нові таланти до команди Мінцифри та Дії. Цікаво, що двійника презентував сам Михайло Федоров на IT Arena 2025.