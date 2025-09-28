Про це 24 Каналу повідомили в Мінцифри.

Що буде робити цифровий двійник Михайла Федорова?

Він буде збирати свіжі ідеї для цифровізації, реагувати на проблеми та залучати нові таланти до команди Мінцифри та Дії. Цікаво, що двійника презентував сам Михайло Федоров на IT Arena 2025.

Головне завдання AI – вирішувати проблеми людей. Ми створили чатбот, щоб жодна ідея не загубилася, а талановиті люди не залишилися непоміченими. Через чатбот українці можуть поділитися ідеями щодо цифровізації державних послуг, надіслати резюме, щоб долучитися до команди, розповісти про проблеми з держпослугами, поставити запитання або отримати рекомендації щодо саморозвитку й професійного зростання,

– сказав міністр.

Очільник Мінцифри упевнений – ця ініціатива стане кроком у нову еру взаємодії громадян і держави, "де технології дають змогу швидко, прозоро й ефективно комунікувати та вирішувати проблеми разом".

Щоб поспілкуватися з цифровим двійником Михайла Федорова:

Зайдіть у чатбот @thedigital_bot у Telegram.

Авторизуйтеся через застосунок Дія.

Поставте ваше запитання голосом або текстово.

Штучний інтелект проаналізує ваш запит і дасть відповідь. Найцікавіші ідеї та звернення потраплятимуть безпосередньо Михайлу Федорову.

Цікаво! Цифровий двійник відповідає живою мовою і може спілкуватися як текстом, так і аудіо – голосом Михайла Федорова. Двійник працює на платформі n8n. Для озвучування голосу використані технології ElevenLabs. Чатбот керується інформацією з відкритих джерел та перебуває на етапі навчання. Він не дає індивідуальних рекомендацій, адже не має доступу до ваших персональних даних. Важливу інформацію рекомендують перевіряти на офіційних сторінках Мінцифри та Дії.

"Цифровий двійник Михайла Федорова є одним із перших світових прикладів цифровізації міністра для спілкування з громадянами. Ми натренували його на публічних висловлюваннях Михайла Федорова: усього це понад 10 тисяч матеріалів із медіа та соцмереж Мінцифри та Михайла. Також включили голосову інтеграцію, щоб взаємодія з міністром була такою ж зручною, як спілкування з друзями чи знайомими в месенджерах!" – зазначив Данило Цьвок, Chief AI Officer Мінцифри та CEO WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифрі.

Надалі збираються запустити цифрового двійника міністра у WhatsApp.

