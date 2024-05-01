Що відомо про цифровий аватар Вікторію ШІ

Вікторія ШІ створена за образом і подобою української співачки Розалі Номбре, яка надала свою зовнішність для проєкту на безоплатній основі, інформує 24 Канал.

Читайте на сайті Створено штучний синапс, який функціонує подібно до людського за допомогою солі та води

Процес створення включав зйомки та оцифрування Номбре, перетворення її на речницю за допомогою штучного інтелекту. У міністерстві уточнили, що лише Вікторія ШІ уповноважена надавати офіційні коментарі від імені консульської служби.

Міністерство також опублікувало відео з Вікторією ШІ, яка розповідає про себе та свою мету.

Моє ім'я уособлює прагнення нашої нації до перемоги, а прізвище – штучний інтелект, який стоїть за моїм існуванням,

– мовиться у відео.

Відео з Вікторією ШІ:

Важливо! Вікторія ШІ має захист від підробок: кожне оригінальне відео містить QR-код, який перенаправляє на текстову версію коментаря на офіційному сайті МЗС. Відео вважається недостовірним, якщо QR-код відсутній або вказує на інший веб-сайт.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відзначив, що застосування цифрового представника для консульських коментарів дозволить економити час та ресурси міністерства, а дипломатам зосередитися на інших важливих завданнях.