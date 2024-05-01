Что известно о цифровом аватаре Виктории ИИ
Виктория ИИ создана по образу и подобию украинской певицы Розали Номбре, которая предоставила свою внешность для проекта на безвозмездной основе, информирует 24 Канал.
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Процесс создания включал съемки и оцифровки Номбре, превращение ее в спичницу с помощью искусственного интеллекта. В министерстве уточнили, что только Виктория ИИ уполномочена предоставлять официальные комментарии от имени консульской службы.
Министерство также опубликовало видео с Викторией ИИ, которая рассказывает о себе и своей цели.
Мое имя олицетворяет стремление нашей нации к победе, а фамилия – искусственный интеллект, который стоит за моим существованием,
– говорится в видео.
Видео с Викторией ИИ:
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что применение цифрового представителя для консульских комментариев позволит экономить время и ресурсы министерства, а дипломатам сосредоточиться на других важных задачах.