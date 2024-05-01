Эта инновация является значительным шагом к созданию искусственного мозга, способного выполнять вычисления, подобные человеческим мыслительным процессам. Этот искусственный синапс отличается чрезвычайным сходством с биологическим аналогом, в частности, тем, что в его работе используются вода и минеральные ионы.

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Подробнее об исследовании

В своих экспериментах ученые использовали водный раствор хлорида калия, что отражает роль ионов кальция в природных синапсах. Это открытие может быть значительным шагом в разработке искусственного разума, который потенциально превзойдет цифровые платформы, предлагая простоту и энергоэффективность, одновременно в совершенстве выполняя алгоритмы искусственного интеллекта.

В основе этого достижения лежит ионтронный мемристор, как его назвали исследователи. Этот прототип, размером 150×200 микрон, работает как ионный канал, напоминающий конус, заполненный водным раствором хлорида калия. Под действием электрического тока ионы движутся через канал, изменяя его объемную плотность и проводимость.



Крошечный конусообразный канал функционирует подобно биологическому синапсу / Фото Utrecht University / Sogang University

Исследователи заметили, что проводимость мемристора меняется в ответ на интенсивность и продолжительность электрических импульсов, имитируя динамические связи между нейронами в синапсах.

Эта функциональность очень напоминает передачу нервных сигналов через мозговые сети, что открывает потенциальные возможности для применения в выполнении алгоритмов или "генерации мыслей".

Кроме того, возможность создавать каналы различной длины открывает пути для разработки различных вычислительных элементов.

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Разработка этого искусственного синапса открывает многообещающие пути для дальнейших исследований и инноваций в сфере искусственного интеллекта. По мере того, как ученые углубляются в эту технологию, возможности для революционных открытий и практических применений продолжают расширяться.