Ця інновація є значним кроком до створення штучного мозку, здатного виконувати обчислення, подібні до людських розумових процесів. Цей штучний синапс вирізняється надзвичайною схожістю з біологічним аналогом, зокрема, тим, що в його роботі використовуються вода та мінеральні іони.

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Детальніше про дослідження

У своїх експериментах вчені використовували водний розчин хлориду калію, що відображає роль іонів кальцію в природних синапсах. Це відкриття може бути значним кроком в розробці штучного розуму, який потенційно перевершить цифрові платформи, пропонуючи простоту та енергоефективність, водночас досконало виконуючи алгоритми штучного інтелекту.

В основі цього досягнення лежить іонтронний мемристор, як його назвали дослідники. Цей прототип, розміром 150×200 мікрон, працює як іонний канал, що нагадує конус, заповнений водним розчином хлориду калію. Під дією електричного струму іони рухаються через канал, змінюючи його об'ємну густину та провідність.



Крихітний конусоподібний канал функціонує подібно до біологічного синапсу / Фото Utrecht University / Sogang University

Дослідники помітили, що провідність мемристора змінюється у відповідь на інтенсивність і тривалість електричних імпульсів, імітуючи динамічні зв'язки між нейронами в синапсах.

Ця функціональність дуже нагадує передачу нервових сигналів через мозкові мережі, що відкриває потенційні можливості для застосування у виконанні алгоритмів або "генерації думок".

Крім того, можливість створювати канали різної довжини відкриває шляхи для розробки різноманітних обчислювальних елементів.

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Розробка цього штучного синапсу відкриває багатообіцяючі шляхи для подальших досліджень та інновацій у сфері штучного інтелекту. В міру того, як вчені заглиблюються в цю технологію, можливості для революційних відкриттів і практичних застосувань продовжують розширюватися.