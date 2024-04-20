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"Кити – це посередник для інопланетян. Вони розумні істоти з мовою, яка нам чужа", – каже дослідниця SETI Джозі Хаббард, котра займається вивченням поведінки тварин в Каліфорнійському університеті в Девісі. Вона переконана, що досвід у спілкуванні з цими тваринами може допомогти нам, коли прийде час спілкуватися з прибульцями.

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Як можна зрозуміти, спілкуватися з горбатим китом не просто. Вчена Ліза Уокер, яка також працює для SETI й досліджує китові пісні, каже, що "їхня мова дуже складна". Вони видають звуки, що нагадують крики, стогони і писки. Дослідники багато років намагаються з'ясувати, що всі ці голоси означають.

У грудні 2023 року команда відтворила підводні записи горбатих китів іншим китам біля узбережжя Аляски. Поки більшість ссавців ігнорували їх, одна самиця на ім'я Твен почала кружляти навколо човна, наслідуючи й повторюючи ці звуки.

Це був "контактний дзвінок", як каже Джозі Хаббард. Так кити кличуть одне одного. Вони видають звуки, схожі на "whoops" і "thrups" і, схоже, саме таким чином визначають місцезнаходження інших особин й повідомляють про себе.

Втім, це була не зовсім інтелектуальна бесіда. Вчені й самі не знають, що саме було сказано в їхньому записі.

Можливо, ми просто привіталися, вона відповіла "привіт", і ми знову привіталися". Але це точно було спілкування,

– каже Ліза Уокер.

Твен зробила це 36 разів за 20 хвилин.

"Ми вважаємо, що це перший подібний комунікативний обмін між людьми та горбатими китами на мові горбатих китів", – сказала Бренда Маккоуен, біхевіористка з Каліфорнійського університету в Девісі й провідна авторка статті, що детально описує цей обмін.

Хоча ніхто не знає, чи вдасться нам коли-небудь вступити в контакт з позаземними істотами, цей експеримент є захоплюючою, хоча і ранньою спробою спілкування з розумним життям, яке живе разом із нами на одній планеті.