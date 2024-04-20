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"Киты – это посредник для инопланетян. Они разумные существа с языком, который нам чужд", – говорит исследовательница SETI Джози Хаббард, которая занимается изучением поведения животных в Калифорнийском университете в Дэвисе. Она убеждена, что опыт в общении с этими животными может помочь нам, когда придет время общаться с пришельцами.

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Как можно понять, общаться с горбатым китом не просто. Ученая Лиза Уокер, которая также работает для SETI и исследует китовые песни, говорит, что "их язык очень сложный". Они издают звуки, напоминающие крики, стоны и писки. Исследователи много лет пытаются выяснить, что все эти голоса означают.

В декабре 2023 года команда воспроизвела подводные записи горбатых китов другим китам у побережья Аляски. Пока большинство млекопитающих игнорировали их, одна самка по имени Твен начала кружить вокруг лодки, подражая и повторяя эти звуки.

Это был "контактный звонок", как говорит Джози Хаббард. Так киты зовут друг друга. Они издают звуки, похожие на "whoops" и "thrups" и, похоже, именно таким образом определяют местонахождение других особей и сообщают о себе.

Впрочем, это была не совсем интеллектуальная беседа. Ученые и сами не знают, что именно было сказано в их записи.

Возможно, мы просто поздоровались, она ответила "привет", и мы снова "поздоровались". Но это точно было общение,

– говорит Лиза Уокер.

Твен сделала это 36 раз за 20 минут.

"Мы считаем, что это первый подобный коммуникативный обмен между людьми и горбатыми китами на языке горбатых китов", – сказала Бренда Маккоуэн, бихевиористка из Калифорнийского университета в Дэвисе и ведущий автор статьи, подробно описывающей этот обмен.

Хотя никто не знает, удастся ли нам когда-нибудь вступить в контакт с внеземными существами, этот эксперимент является увлекательной, хотя и ранней попыткой общения с разумной жизнью, которая живет вместе с нами на одной планете.