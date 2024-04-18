Що відомо про нового робота

Компанія, що створила нову машину, рекламує його як "персоналізованого робота зі штучним інтелектом, якого ви можете навчати". Він може бігати, ходити боком і повертатися. Все це нібито "з таким же балансом і контролем, як у людини". Виробник Mentee Robotics також заявляє, що робот буде регулювати свою ходу при піднятті важких предметів.

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Варто зазначити, що він не має голови, як деякі інші аналоги. У верхній частині його тіла встановлена пласка панель із камерами та датчиками.

Menteebot ходить значно швидше, ніж деякі його конкуренти, й краще тримає рівновагу, але поки що все одно трохи хитається й мусить сповільнюватись, щоб не перекинутись: відео

Людиноподібні роботи існують уже давно. Був Asimo від Honda, якого, на жаль, зняли з виробництва, Optimus від Tesla, помічник Digit від Agility Robotics. Ми також сьогодні писали про нового робота від Boston Dynamics, якого представили буквально через кілька годин після Menteebot.

Є одна суттєва відмінність між вищезгаданими ботами та творінням Mentee Robotics. Останній напханий алгоритмами штучного інтелекту, моделями обробки природної мови та програмним забезпеченням, яке розблоковує "передові методи навчання". Компанія стверджує, що це означає, що робот "не прив'язаний до обмеженого набору команд" і що він навіть може вести розмови з людьми. Фактично, користувачі дають роботу команди природною мовою й отримують відповідь тим же методом. Це щось на кшталт чат-бота й голосового помічника в тілі великого робота.

Це робот з двома руками й двома ногами, який теоретично може робити багато з того, що робимо ми. Компанія стверджує, що ми можемо навчити його робити багато речей. Здається, це схоже на іншу суперечливу технологію штучного інтелекту – Rabbit R1. Щоб навчити Menteebot нового завдання, ви запускаєте змодельовану версію бота через цифрову версію завдання. Програма виконує завдання знову і знову, поки не зрозуміє його. Після цього робот повинен бути в змозі виконати завдання в реальному світі. Це здається надзвичайно великою обіцянкою, але варто почекати, щоб побачити кінцевий результат. Будемо сподіватися, що ця машина не буде "галюцинувати", як усі нинішні чат-боти, й робити все, що йому заманеться, як інші технології штучного інтелекту.

Menteebot важить 68 кілограмів і виглядає досить спритним. Компанія надала багато відео, де робота випробовують на міцність. Він може бігати, а руки й кисті "мають повний діапазон рухів і достатню точність для виконання делікатних завдань". З цією метою є відео, на якому він обережно передає людині шматок столового посуду.

Хоча малоймовірно, що цей робот буде відповідати початковим рекламним матеріалам, коли він з'явиться у 2025 році, він усе одно здається досить крутим.

Menteebot буде доступний у двох варіантах. Це житловий бот, який буде виконувати домашні обов'язки, і комерційний бот, який буде займатися ручною працею.