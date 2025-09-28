Об этом 24 Каналу сообщили в Минцифры.

Что будет делать цифровой двойник Михаила Федорова?

Он будет собирать свежие идеи для цифровизации, реагировать на проблемы и привлекать новые таланты в команду Минцифры и Дії. Интересно, что двойника представил сам Михаил Федоров на IT Arena 2025.

Главная задача AI – решать проблемы людей. Мы создали чатбот, чтобы ни одна идея не потерялась, а талантливые люди не остались незамеченными. Через чатбот украинцы могут поделиться идеями по цифровизации государственных услуг, отправить резюме, чтобы присоединиться к команде, рассказать о проблемах с госуслугами, задать вопрос или получить рекомендации по саморазвитию и профессиональному росту,

– сказал министр.

Глава Минцифры уверен – эта инициатива станет шагом в новую эру взаимодействия граждан и государства, "где технологии позволяют быстро, прозрачно и эффективно коммуницировать и решать проблемы вместе".

Чтобы пообщаться с цифровым двойником Михаила Федорова:

Зайдите в чатбот @thedigital_bot в Telegram.

Авторизуйтесь через приложение Дія.

Задайте ваш вопрос голосом или текстово.

Искусственный интеллект проанализирует ваш запрос и даст ответ. Самые интересные идеи и обращения будут попадать непосредственно Михаилу Федорову.

Интересно! Цифровой двойник отвечает живым языком и может общаться как текстом, так и аудио – голосом Михаила Федорова. Двойник работает на платформе n8n. Для озвучивания голоса использованы технологии ElevenLabs. Чатбот руководствуется информацией из открытых источников и находится на этапе обучения. Он не дает индивидуальных рекомендаций, ведь не имеет доступа к вашим персональным данным. Важную информацию рекомендуют проверять на официальных страницах Минцифры и Дії.

"Цифровой двойник Михаила Федорова является одним из первых мировых примеров цифровизации министра для общения с гражданами. Мы натренировали его на публичных высказываниях Михаила Федорова: всего это более 10 тысяч материалов из медиа и соцсетей Минцифры и Михаила. Также включили голосовую интеграцию, чтобы взаимодействие с министром было таким же удобным, как общение с друзьями или знакомыми в мессенджерах!" – отметил Даниил Цьвок, Chief AI Officer Минцифры и CEO WINWIN AI Center of Excellence при Минцифре.

В дальнейшем собираются запустить цифрового двойника министра в WhatsApp.

