Через месяц после достижения 40-летия, гражданам в Дие будет приходить сообщение, что они могут воспользоваться программой национального чекапа и проверить состояние своего здоровья. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире марафона.
Как можно оформить выплаты в Дие?
По словам Ляшко, в Украине запускают общенациональную кампанию профилактических медицинских осмотров, направленных на выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ментальных расстройств.
Вы заказываете и вам придут средства на карточку, которая создана в Дие. И вы выбираете учреждение здравоохранения, где можете пройти перечень лабораторных или инструментальных исследований,
– сказал Ляшко.
Ляшко объяснил, как украинцы могут получить средства на медосмотр: видео с эфира телемарафона
Он добавил, что после этого украинцы могут получить консультацию врача или перенаправление к узкопрофильному специалисту в случае выявления отклонений в состоянии здоровья.
А также заметил, что такие граждане могут получить электронный рецепт на бесплатные лекарственные средства, которые помогут вылечить выявленную болезнь или остановить ее прогрессирование. Кампания профилактических медосмотров стартует с 1 января 2026 года. В проекте госбюджета на эту программу предусмотрено 10 миллиардов гривен.
Соцвыплаты для украинцев: коротко о главном
В Украине вводят базовую социальную помощь. Ее могут получить, в частности, малообеспеченные семьи, одинокие матери и дети, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Подать заявление на такую помощь можно онлайн в Дие.
Размер помощи рассчитывается индивидуально. Однако сумма привязана к базовой величине, которая определяет, какой объем минимального дохода должен быть на одного человека в семье. На сегодня она составляет 4 500 гривен.
Кроме этого, родители могут подать заявление на помощь и получить выплату в рамках программы "Пакет школьника" через Дию. Средства начислят на Дия.Карту в течение 14 дней. Сейчас ее расширили, позволяя тратить средства на книги, одежду и канцелярию.