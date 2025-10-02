Как расширили программу "Пакет школьника"?
Новые изменения по "Пакету школьника" официально заработали 1 октября, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
Смотрите также Украинцы смогут получить 1 500 гривен: кому предусмотрена помощь от государства
С этого дня рассчитываться Дія.Картой можно не только за канцелярию, детскую одежду или обувь, а также за книги.
Пополняйте домашнюю библиотеку своих первоклассников без лишних забот: найти магазины по всей Украине, где гарантированно принимают оплату, с помощью онлайн-дашборда на сайте Минсоцполитики,
– сообщили в ведомстве.
Перечень более 25 тысяч торговых точек, где можно потратить выплату, ищите по ссылке.
Как подать заявление на "Пакет школьника"?
Родители или законные представители нынешних первоклассников могут оформить заявление и получить такую помощь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.
Важно, чтобы данные ребенка были внесены в модернизированную систему АИКОМ (2) – это единственный источник для подтверждения его зачисления в первый класс.
Инструкция для подачи заявления через Дію:
- Откройте раздел "Сервисы", далее – "Помощь от государства", далее – "Пакет школьника";
- Выберите ребенка, на которого оформляете заявление.
- Выберите или откройте Дія.Карту для выплат.
- Проверьте данные и подпишите заявление Дія.Подписью.
Обратите внимание! Выплата будет зачислена на Дія.Карту в течение 14 дней с момента подачи заявления. Использовать деньги можно в течение 180 дней после начисления.
Что известно о "Пакете школьника"?
"Пакет школьника" имеет срок действия, поэтому деньги нужно успеть использовать. Заявление на получение выплаты в Дії или Пенсионном фонде можно подать до 15 ноября. Деньги надо потратить деньги в течение 180 дней с момента зачисления на счет, иначе их вернут в бюджет.
Некоторым украинцам не выплатят "Пакет школьника". 460 отказов получили семьи, которые находятся за рубежом, ведь они могут получить помощь после возвращения в Украину. Еще 940 заявлений отклонено, поскольку в дальнейшем выяснилось, что ребенок был отчислен или переведен в другое учебное заведение.