Может ли состоятельная семья получить "Пакет школьника"?
"Пакет школьника" доступен для оформления с 18 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
В ведомстве утверждают, что единовременная денежная помощь в рамках программы "Пакет школьника" предоставляется независимо от материального положения семьи, поскольку она поддержкой тех детей, кто идет в первый класс в новом учебном году.
То есть, при назначении помощи не учитывается среднемесячный совокупный доход семьи или наличие других льгот и социальных выплат в семье.
Что такое "Пакет школьника"?
"Пакет школьника" – это единовременная выплата на каждого ребенка, который в этом году идет в первый класс. После открытия Дія.Карты 5 000 грн от государства можно будет потратить на самое необходимое для школьника: канцелярию, одежду и обувь.
Где и как оформить "Пакет школьника"?
Родители или законные представители нынешних первоклассников могут оформить заявление и получить такую помощь. Важно, чтобы данные ребенка были внесены в модернизированную систему АИКОМ (2) – это единственный источник для подтверждения его зачисления в первый класс.
Инструкция для подачи заявления через Дію:
- Откройте раздел "Сервисы", далее – "Помощь от государства", далее – "Пакет школьника";
- Выберите ребенка, на которого оформляете заявление.
- Выберите или откройте Дія.Карту для выплат.
- Проверьте данные и подпишите заявление Дія.Подписью.
Что известно о "Пакете школьника"?
"Пакет школьника" имеет срок действия, поэтому деньги нужно успеть использовать. Заявление на получение выплаты в Дии или Пенсионном фонде можно подать до 15 ноября. Деньги надо потратить деньги в течение 180 дней с момента зачисления на счет, иначе их вернут в бюджет.
Некоторым украинцам не выплатят "Пакет школьника". 460 отказов получили семьи, которые находятся за рубежом, ведь они могут получить помощь после возвращения в Украину. Еще 940 заявлений отклонено, поскольку в дальнейшем выяснилось, что ребенок был отчислен или переведен в другое учебное заведение.
В сентябре стало известно, что правительство планирует расширить "Пакет школьника", включив в программу книги, кроме канцелярии, одежды и обуви. Отмечается, что по состоянию вторник, 2 сентября, подали заявления почти 128 тысяч семей. Из них 122 тысячи воспользовались приложением Дия.