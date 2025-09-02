Как изменится программа "Пакет школьника"?
Такое заявление сделал Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства.
Сейчас работаем над тем, чтобы помощь можно было также использовать на книги и ожидаем внедрить это в течение ближайших трех недель,
– сообщил Денис Улютин в эфире ICTV.
Согласно словам министра, сейчас украинцы активно подают заявления на "Пакет школьника". В частности граждане страны предпочитают онлайн-формат.
Отмечается, что по состоянию вторник, 2 сентября, подали заявления почти 128 тысяч семей. Из них 122 тысячи воспользовались приложением Дия.
В рамках первого финансирования поддержку "Пакет школьника" уже получили 86 тысяч семей. Поддержка составила сумму 430 миллионов гривен, что составляет 35% от средств, заложенных в Госбюджет. Более того, еще 18 тысяч украинских семей получат помощь в ближайшее время.
Однако по состоянию на сейчас зафиксировано и более 3 тысяч отказов. Причиной тому является несоответствие условиям программы.
Родителям не стоит волноваться – они смогут повторно подать заявление и получить помощь,
– заверил Улютин.
Он пояснил: чаще всего отказы связаны с некорректными данными в системе или, например, выяснилось, что ребенок переведен в другое учебное заведение.
Важно! После обновления данных следует подождать два дня, прежде чем подать заявление еще раз.
Что еще известно о "Пакете школьника"?
- Некоторым украинцам отказали в помощи "Пакет школьника". 460 отказов получили семьи, которые находятся за рубежом, ведь они могут получить помощь после возвращения в Украину.
- Еще 940 заявлений было отклонено, ведь ребенок был отчислен или переведен в другое учебное заведение.
- Кроме того, если средства не будут использовании, то они автоматически вернутся в госбюджет.