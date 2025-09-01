Какие есть выплаты для многодетных семей?

Многодетными в Украине считаются семьи, которые имеют трех или более детей в возрасте до 18 лет, или детей, обучающихся до 23 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

На сегодня такие семьи могут ежемесячно получать помощь от государства в размере 2 100 гривен на третьего и каждого последующего ребенка, пока он не достигнет 6 лет. Сумма выплат не зависит от совокупного среднемесячного дохода семьи.

Оформить такую помощь имеет право один из родителей. Для этого он должен подать ряд документов в один из трех органов:

исполнительный комитет городского, поселкового или сельского совета своей общины;

местный центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

или сервисный центр Пенсионного фонда.

Для оформления помощи понадобятся следующие документы:

заявление на помощь;

документ, удостоверяющий личность отца или матери (паспорт);

свидетельства о рождении всех детей;

удостоверение многодетной семьи;

удостоверение детей из многодетной семьи (с 6-летнего возраста).

Важно! Есть также возможность подать документы на оформление помощи онлайн – через портал электронных услуг ПФУ или сервис "Дія".

Кто может потерять право на помощь?

Помощь на ребенка не назначаются многодетным семьям, если на момент обращения семье выплачивается базовая социальная помощь по постановлению правительства от 25 марта 2025 года № 371.

Также ряд факторов может привести к потере соцвыплат. Помощь прекращают:

если родителей лишили родительских прав;

если было установлено нецелевое использование средств семьей;

если родители не обеспечивают надлежащие условия для роста и воспитания детей;

когда ребенка отобрали у родителей, не лишив их родительских прав;

когда ребенка устраивают на полное государственное содержание;

в случае попадания родителей в места лишения свободы;

если семья потеряла статус многодетной;

когда детей зачисляют в интернат с круглосуточным пребыванием;

из-за смерти ребенка.

Стоит знать! Семья, которая потеряла право на выплаты от государства, обязана сообщить об изменении семейных обстоятельств в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

