Льготы для многодетных семей в Украине

В частности таким семьям предусмотрено предоставление льгот, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный контактный центр.

Читайте также Больше чем 860 гривен: как может вырасти размер выплат на ребенка в Украине

Например, многодетные семьи могут рассчитывать на такую помощь:

Скидка в 50% платы за пользование жильем в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 квадратный метр общей площади жилья на каждого члена семьи, который постоянно проживает в жилом помещении (доме), и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью); Скидка в 50% платы за пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжения и другие услуги) и стоимости сжиженного баллонного газа для бытовых нужд в пределах норм, определенных законодательством. Площадь жилья, на которую предоставляется скидка при расчетах платы за отопление, составляет 21 квадратный метр отапливаемой площади на каждого члена семьи, который постоянно проживает в жилом помещении (доме), и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью; Скидка в 50% стоимости топлива, в частности жидкого, в пределах норм, определенных законодательством, в случае если соответствующие дома не имеют центрального отопления. Внеочередное установление квартирных телефонов (абонентская плата за пользование квартирным телефоном устанавливается в размере 50 процентов от утвержденных тарифов).

Дети из многодетных семей могут рассчитывать на следующие привилегии:

бесплатное получение лекарств по рецептам врачей;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризация в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения с привлечением необходимых специалистов, а также компенсация расходов на зубопротезирование;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места жительства при наличии удостоверения установленного образца, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда – также электронного билета, который выдается на бесплатной основе;

бесплатное получение услуг по оздоровлению и отдыху в соответствии с Законом Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей".

Кроме того, студентам из многодетных семей, назначается социальная стипендия и может предоставляться дополнительная социальная и материальная помощь. К тому же дети из многодетных семей получают внешкольное образование бесплатно.

Интересно! Матерям, которые родили пять и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, назначается пенсия за особые заслуги. Если в случае смерти матери или лишения ее родительских прав воспитание детей до указанного возраста осуществлялось отцом, то право на пенсию за особые заслуги предоставляется ему.