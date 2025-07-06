Кто может получить статус ребенка войны

Сейчас статус ребенка войны все же существует, но имеет другое название – "Ребенок, пострадавший в результате военных действий и вооруженных конфликтов", сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

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Получить такой статус могут дети, которые во время войны или из-за военных действий:

подверглись физическому насилию или получили телесные повреждения, которые повредили здоровью;

подверглись сексуальному насилию;

незаконно депортированы или похищены из Украины;

вовлечены в военные действия;

содержались в плену;

подверглись психологическому насилию, моральных и психологических страданий.

Что нужно для оформления статуса

Получить статус можно в службе по правам ребенка по месту жительства. Зато семьи, которые живут за рубежом, должны отправить письмо и документы в службу по месту происхождения. Оформить статус онлайн через Дію или портал ПФУ сейчас нельзя.

Подать заявление могут родители и другие родственники, а также сам ребенок по достижении 14 лет. Из документов нужно собрать:

Свидетельство о рождении ребенка или паспорт;

Документ, который удостоверяет заявителя или подтверждает полномочия представителя ребенка.

В случае наличия – справка о постановке ребенка на учет как ВПЛ, загранпаспорт и выписка из реестра общины о месте проживания.

Что дает статус ребенка, войны

В настоящее время государством не принято перечень льгот или выплат по данному статусу.

Единственное что, по закону "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" предусмотрено, что дети, которые имеют статус лица, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, могут бесплатно питаться в учебных заведениях.

Важно! Статус ребенка войны можно получить и после 18 лет, если на момент 24 февраля 2022 года лицо было несовершеннолетним. Также оформить статус могут семьи ВПЛ – их дети были вынуждены покинуть дом, следовательно получили психологическую травму.