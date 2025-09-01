Які є виплати для багатодітних сімей?

Багатодітними в Україні вважаються сім'ї, які мають трьох або більше дітей віком до 18 років, або дітей, що навчаються до 23 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

На сьогодні такі родини можуть щомісяця отримувати допомогу від держави у розмірі 2 100 гривень на третю та кожну наступну дитину, доки вона не досягне 6 років. Сума виплат не залежить від сукупного середньомісячного доходу родини.

Оформити таку допомогу має право один із батьків. Для цього він має подати низку документів до одного з трьох органів:

виконавчого комітету міської, селищної чи сільської ради своєї громади;

місцевого центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу);

чи сервісного центру Пенсійного фонду.

Для оформлення допомоги знадобляться такі документи:

заява на допомогу;

документ, який посвідчує особу батька чи матері (паспорт);

свідоцтва про народження всіх дітей;

посвідчення багатодітної сім’ї;

посвідчення дітей з багатодітної сім’ї (із 6-річного віку).

Важливо! Є також можливість подати документи на оформлення допомоги онлайн – через портал електронних послуг ПФУ або сервіс "Дія".

Хто може втратити право на допомогу?

Допомогу на дитину не призначаються багатодітним сім'ям, якщо на момент звернення родині виплачується базова соціальна допомога за постановою уряду від 25 березня 2025 року № 371.

Також низка факторів може призвести до втрати соцвиплат. Допомогу припиняють:

якщо батьків позбавили батьківських прав;

якщо було встановлене нецільове використання коштів родиною;

якщо батьки не забезпечують належні умови для зростання та виховання дітей;

коли дитину відібрали у батьків, не позбавивши їх батьківських прав;

коли дитину влаштовують на повне державне утримання;

у разі потрапляння батьків у місця позбавлення волі;

якщо родина втратила статус багатодітної;

коли дітей зараховують до інтернату з цілодобовим перебуванням;

через смерть дитини.

Варто знати! Родина, яка втратила право на виплати від держави, зобов'язана повідомити про зміну сімейних обставин протягом 10 днів до Пенсійного фонду.

Багатодітні сім'ї: які ще діють пільги та доплати?