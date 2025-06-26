Хто може отримати грошову допомогу у липні

Одержати виплату зможуть родини, що відповідають певним критеріям, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Йдеться про сім'ї, що на дату звернення за призначенням базової соцдопомоги є отримувачами:

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Важливо! З 1 жовтня зможуть долучитися особи та родини, обставини яких відповідають вимогам та критеріям, визначеним Порядком (матеріальне та соціальне становище, потреба в державній підтримці тощо).

Як подати заяву? Заява на отримання базової соцдопомоги уповноваженого представника сім’ї подається або в електронній формі з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або у паперовій формі до обраного сервісного центру ПФУ.

Як розраховується розмір базової соцдопомоги

Розмір базової соцдопомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена родини та середньомісячним сукупним доходом сім’ї. Розмір базової величини для розрахунку становить 4 500 гривень.

Розмір базової величини для сім’ї визначається на рівні 100% такої базової величини для першого члена родини, кожної дитини віком до 18 років, особи з інвалідністю I або II групи, 70% такої базової величини – для кожного наступного члена сім’ї,

– пояснили у ПФУ.

Базова соцдопомога призначається за повний місяць, у якому уповноважений представник сім’ї звернувся за її призначенням. Водночас дата звернення на призначення допомоги не впливає.

Зверніть увагу! Виплата призначається строком на шість місяців з подальшим автоматичним продовженням виплати такої допомоги на час реалізації експериментального проєкту, тобто два роки.