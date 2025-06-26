Кто может получить денежную помощь в июле

Получить выплату смогут семьи, отвечающие определенным критериям, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Речь идет о семьях, что на дату обращения за назначением базовой соцпомощи являются получателями:

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

помощи на детей одиноким матерям;

помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

Важно! С 1 октября смогут присоединиться лица и семьи, обстоятельства которых соответствуют требованиям и критериям, определенным Порядком (материальное и социальное положение, потребность в государственной поддержке и т.д.).

Как подать заявление? Заявление на получение базовой соцпомощи уполномоченного представителя семьи подается или в электронной форме с использованием средств Единого государственного вебпортала электронных услуг или в бумажной форме в выбранный сервисный центр ПФУ.

Как рассчитывается размер базовой соцпомощи

Размер базовой соцпомощи определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи. Размер базовой величины для расчета составляет 4 500 гривен.

Размер базовой величины для семьи определяется на уровне 100% такой базовой величины для первого члена семьи, каждого ребенка в возрасте до 18 лет, лица с инвалидностью I или II группы, 70% такой базовой величины – для каждого следующего члена семьи,

– объяснили в ПФУ.

Базовая соцпомощь назначается за полный месяц, в котором уполномоченный представитель семьи обратился за ее назначением. В то же время дата обращения на назначение помощи не влияет.

Обратите внимание! Выплата назначается сроком на шесть месяцев с последующим автоматическим продлением выплаты такой помощи на время реализации экспериментального проекта, то есть два года.