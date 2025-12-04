Всего зафиксировано 165 лагерей, в которых украинских детей системно русифицируют и милитаризируют. Об этом сообщила эксперт Регионального центра по правам человека Екатерина Рашевская во время слушаний в Сенате США, передает 24 Канал.

Что известно о детских лагерях в КНДР?

Лагеря расположены на временно оккупированных территориях Украины, в России, Беларуси и КНДР.

Во время выступления она продемонстрировала фото 12-летнего Миши с оккупированной части Донецкой области и 16-летней Лизы с временно оккупированного Симферополя. Правозащитница заявила, что российская сторона отправила обоих в лагерь Сонгдовон в Северной Корее – за девять тысяч километров от их домов.



Екатерина Рашевская демонстрирует фото похищенных детей / Скриншот

В лагере, по ее словам, детей учили "уничтожать японских военных" и знакомили с корейскими ветеранами, которые в 1968 году нападали на американский корабль "Пуэбло".

Россия называет вывоз украинских детей "эвакуацией". Однако Рашевская напомнила, что международное гуманитарное право предусматривает ряд четких требований.

Страна-агрессор обязана способствовать воссоединению детей с семьями, предоставлять списки эвакуированных детей Международному комитету Красного Креста и регулярно проверять необходимость их пребывания вне дома. Когда такая необходимость исчезает, детей должны немедленно вернуть,

– отметила она.

Правозащитница подчеркнула, что Россия не выполнила ни одной из этих международных норм.

Что известно о похищении украинских детей Россией?