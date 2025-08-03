Кто из пенсионерок получит доплату к пенсии в августе?

Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" предусматривает ежемесячную доплату для многодетных матерей, которые родили или усыновили пять и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, напоминает 24 Канал.

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По данным Пенсионного фонда Украины, такие женщины могут рассчитывать на специальную надбавку к пенсии , а также на право досрочного выхода на пенсию по льготным условиям по достижении 50 лет и при наличии минимум 15 лет страхового стажа.

Чтобы получить пенсию и надбавку, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с пакетом документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

трудовая книжка или другие документы, подтверждающие страховой стаж;

свидетельства о рождении каждого ребенка;

паспорта детей (при наличии).