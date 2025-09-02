Як зміниться програма "Пакунок школяра"?

Таку заяву зробив Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

Наразі працюємо над тим, щоб допомогу можна було також використати на книги і очікуємо впровадити це протягом найближчих трьох тижнів,

– повідомив Денис Улютін в ефірі ICTV.

Згідно зі слів міністра, зараз українці активно подають заяви на "Пакунок школяра". Зокрема громадяни країни надають перевагу онлайн-формату.

Зазначається, що станом вівторок, 2 вересня, подали заяви майже 128 тисяч родин. З них 122 тисячі скористалися застосунком Дія.

У межах першого фінансування підтримку "Пакунок школяра" вже отримали 86 тисяч родин. Підтримка становила суму 430 мільйонів гривень, що складає 35% від коштів, закладених у Держбюджет. Ба більше, ще 18 тисяч українських родин отримають допомогу найближчим часом.

Однак станом на зараз зафіксовано й понад 3 тисячі відмов. Причиною тому є невідповідність умовам програми.

Батькам не варто хвилюватися – вони зможуть повторно подати заяву та отримати допомог,

– запевнив Улютін.

Він пояснив: найчастіше відмови пов'язані з некоректними даними у системі або, наприклад, з’ясувалося, що дитина переведена до іншого закладу освіти.

Важливо! Після оновлення даних слід почекати два дні, перш ніж подати заяву ще раз.

Що ще відомо про "Пакунок школяра"?