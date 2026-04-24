Жителі яких областей можуть отримати допомогу від Червоного Хреста?
Наразі Червоний Хрест надає підтримку 9 українським областям, повідомляє фонд.
Йдеться про такі області:
- Донецька;
- Дніпропетровська;
- Миколаївська;
- Запорізька;
- Херсонська;
- Одеська;
- Сумська;
- Харківська;
- Чернігівська.
Важливо! Саме ці області вважаються найбільш постраждалими від війни.
З квітня 2026 року багатоцільова грошова допомога (БГЦД) в Україні більше не застосовується – її замінено на грошову допомогу за пріоритетами,
– йдеться у повідомленні.
Наприклад, наразі українці можуть отримати:
- 10 800 гривень на людину
Право на таку допомогу мають найбільш соціально-економічно незахищені особи. Тобто, ці кошти мають зменшити на них фінансове навантаження. Річ у тім, що саме такі особи більше витрачають через війну.
- 12 300 гривень на людину
Саме на таку виплату мають право особи, які евакуювалися через небезпеку. Умовою є проходження транзитного пункту.
Важливо! Така підтримка надається лише протягом 45 днів після проходження пункту.
- 12 300 гривень на людину
Таку допомогу можуть отримати особи, що постраждали через обстріли. Йдеться, зокрема, про тих, чиє житло було значно пошкоджене чи зруйноване у результаті воєнних дій.
Реєстрація постраждалих від обстрілів та евакуйованих відбувається за запитом від місцевої влади та Робочої групи з питань грошової допомоги. Списки постраждалих від обстрілів формуються та валідуються місцевою владою,
– повідомляє підрозділ Червоного Хреста у місті Славута.
Яку допомогу від Червоного Хреста можуть отримати ВПО?
ВПО також мають право на допомогу від Червоного Хреста. Вона надається протягом 3 – 9 місяців, але, якщо особа має статус переселенця протягом понад 6 місяців.
Умовою для отримання цієї допомоги є те, що така особа має право на державні виплати на проживання, але не отримує їх з об'єктивних причин. Наприклад, внаслідок відсутності документів.
Розмір такої підтримки складає 2000 гривень для дорослих осіб. А також – 3000 гривень для людей з інвалідністю та дітей.