Жителі яких областей можуть отримати допомогу від Червоного Хреста?

Наразі Червоний Хрест надає підтримку 9 українським областям, повідомляє фонд.

Йдеться про такі області:

  • Донецька;
  • Дніпропетровська;
  • Миколаївська;
  • Запорізька;
  • Херсонська;
  • Одеська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Чернігівська.

Важливо! Саме ці області вважаються найбільш постраждалими від війни.

З квітня 2026 року багатоцільова грошова допомога (БГЦД) в Україні більше не застосовується – її замінено на грошову допомогу за пріоритетами,
– йдеться у повідомленні.

Наприклад, наразі українці можуть отримати:

  • 10 800 гривень на людину

Право на таку допомогу мають найбільш соціально-економічно незахищені особи. Тобто, ці кошти мають зменшити на них фінансове навантаження. Річ у тім, що саме такі особи більше витрачають через війну.

  • 12 300 гривень на людину

Саме на таку виплату мають право особи, які евакуювалися через небезпеку. Умовою є проходження транзитного пункту.

Важливо! Така підтримка надається лише протягом 45 днів після проходження пункту.

  • 12 300 гривень на людину

Таку допомогу можуть отримати особи, що постраждали через обстріли. Йдеться, зокрема, про тих, чиє житло було значно пошкоджене чи зруйноване у результаті воєнних дій.

Реєстрація постраждалих від обстрілів та евакуйованих відбувається за запитом від місцевої влади та Робочої групи з питань грошової допомоги. Списки постраждалих від обстрілів формуються та валідуються місцевою владою,
– повідомляє підрозділ Червоного Хреста у місті Славута.

Яку допомогу від Червоного Хреста можуть отримати ВПО?

  • ВПО також мають право на допомогу від Червоного Хреста. Вона надається протягом 3 – 9 місяців, але, якщо особа має статус переселенця протягом понад 6 місяців.

  • Умовою для отримання цієї допомоги є те, що така особа має право на державні виплати на проживання, але не отримує їх з об'єктивних причин. Наприклад, внаслідок відсутності документів.

  • Розмір такої підтримки складає 2000 гривень для дорослих осіб. А також – 3000 гривень для людей з інвалідністю та дітей.