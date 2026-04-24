Жители каких областей могут получить помощь от Красного Креста?

Сейчас Красный Крест оказывает поддержку 9 украинским областям, сообщает фонд.

Читайте также Некоторые украинцы могут не платить за проезд: что нужно знать в мае 2026 года

Речь идет о таких областях:

Донецкая;

Днепропетровская;

Николаевская;

Запорожская;

Херсонская;

Одесская;

Сумская;

Харьковская;

Черниговская.

Важно! Именно эти области считаются наиболее пострадавшими от войны.

С апреля 2026 года многоцелевая денежная помощь (БГЦД) в Украине больше не применяется – она заменена на денежную помощь по приоритетам,

– говорится в сообщении.

Например, сейчас украинцы могут получить:

10 800 гривен на человека

Право на такую помощь имеют наиболее социально-экономически незащищенные лица. То есть, эти средства должны уменьшить на них финансовую нагрузку. Дело в том, что именно такие лица больше тратят из-за войны.

12 300 гривен на человека

Именно на такую выплату имеют право лица, которые эвакуировались из-за опасности. Условием является прохождение транзитного пункта.

Важно! Такая поддержка предоставляется только в течение 45 дней после прохождения пункта.

12 300 гривен на человека

Такую помощь могут получить лица, пострадавшие из-за обстрелов. Речь идет, в частности, о тех, чье жилье было значительно повреждено или разрушено в результате военных действий.

Регистрация пострадавших от обстрелов и эвакуированных происходит по запросу от местных властей и Рабочей группы по вопросам денежной помощи. Списки пострадавших от обстрелов формируются и валидируются местными властями,

– сообщает подразделение Красного Креста в городе Славута.

Какую помощь от Красного Креста могут получить ВПЛ?