Жители каких областей могут получить помощь от Красного Креста?

Сейчас Красный Крест оказывает поддержку 9 украинским областям, сообщает фонд.

Речь идет о таких областях:

  • Донецкая;
  • Днепропетровская;
  • Николаевская;
  • Запорожская;
  • Херсонская;
  • Одесская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Черниговская.

Важно! Именно эти области считаются наиболее пострадавшими от войны.

С апреля 2026 года многоцелевая денежная помощь (БГЦД) в Украине больше не применяется – она заменена на денежную помощь по приоритетам,
– говорится в сообщении.

Например, сейчас украинцы могут получить:

  • 10 800 гривен на человека

Право на такую помощь имеют наиболее социально-экономически незащищенные лица. То есть, эти средства должны уменьшить на них финансовую нагрузку. Дело в том, что именно такие лица больше тратят из-за войны.

  • 12 300 гривен на человека

Именно на такую выплату имеют право лица, которые эвакуировались из-за опасности. Условием является прохождение транзитного пункта.

Важно! Такая поддержка предоставляется только в течение 45 дней после прохождения пункта.

  • 12 300 гривен на человека

Такую помощь могут получить лица, пострадавшие из-за обстрелов. Речь идет, в частности, о тех, чье жилье было значительно повреждено или разрушено в результате военных действий.

Регистрация пострадавших от обстрелов и эвакуированных происходит по запросу от местных властей и Рабочей группы по вопросам денежной помощи. Списки пострадавших от обстрелов формируются и валидируются местными властями,
– сообщает подразделение Красного Креста в городе Славута.

Какую помощь от Красного Креста могут получить ВПЛ?

  • ВПЛ также имеют право на помощь от Красного Креста. Она предоставляется в течение 3 – 9 месяцев, но, если лицо имеет статус переселенца в течение более 6 месяцев.

  • Условием для получения этой помощи является то, что такое лицо имеет право на государственные выплаты на проживание, но не получает их по объективным причинам. Например, вследствие отсутствия документов.

  • Размер такой поддержки составляет 2000 гривен для взрослых лиц. А также – 3000 гривен для людей с инвалидностью и детей.