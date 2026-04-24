Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр".

Что поразили Силы беспилотных систем?

Командный пункт, который уничтожили СБС, был расположен в 55 километрах от линии боевого соприкосновения. По словам Роберта Бровди, поражения таких целей является важным для ослабления управления российскими войсками.

В своей заметке "Мадьяр" также обратил внимание на эффективность вооружения: для уничтожения объекта было использовано шесть беспилотников с боевой частью по 100 килограммов. В то же время, по мнению военного, для полного поражения хватило бы двух таких дронов.

Роберт Бровди обратился к производителям боеприпасов с призывом прекратить поставки некачественных решений к ценным системам вооружения

Это постоянная проблема, иначе я бы не позволил себе о том подсветить публично. Оторвите ваши глаза от подсчетов сверхприбылей и немедленно решайте проблему,

– написал он.

Также "Мадьяр" призвал сосредоточиться на практическом решении вопросов во взаимодействии с подразделениями, которые непосредственно применяют эти средства.

