Так, на Покровском направлении из 10 российских штурмовиков выживает только один. В прошлом месяце потери противника стали рекордными за все время войны, поэтому Россия ищет новых людей для фронта.

СБУ успешно поразила нефтеперекачивающую станцию "Горький" в Нижегородской области. Возник пожар площадью 20 тысяч квадратных метров. Станция "Горький" является ключевой для транспортировки нефти по магистральным трубопроводам, в частности направлением Сургут – Горький – Полоцк. В результате удара были повреждены три резервуара с нефтью.

За последние несколько дней украинские дроны по меньшей мере дважды атаковали российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Из-за этого предприятие почти полностью остановило работу на неопределенное время.

СБУ поразила нефтестанцию "Самара", формирующей экспортный сорт нефти Urals, вызвав масштабный пожар. Повреждены 5 резервуаров.